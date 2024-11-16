закрыть
16 ноября 2024, суббота, 13:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российские оккупанты устроили серьезную аварию на Запорожской АЭС

  • 16.11.2024, 13:30
Российские оккупанты устроили серьезную аварию на Запорожской АЭС

Повреждена основная линия питания.

В результате российского обстрела повреждена основная линия питания Запорожской атомной электростанции, которая снова оказалась на грани блэкаута. Об этом сообщила НЭК Укрэнерго в субботу, 16 ноября.

Сейчас питание ЗАЭС осуществляется по резервной линии. Ремонтные бригады установили место повреждения и осуществляют аварийно-восстановительные работы, добавили в Укрэнерго.

Министерство энергетики Украины объяснило, что сейчас ЗАЭС соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи. В случае ее отключения на АЭС произойдет очередной блэкаут, что является тяжелым нарушением условий безопасной эксплуатации и грозит развитием аварии.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко как Черненко
Лукашенко как Черненко Ирина Халип
Полковнику никто не пишет и даже не звонит
Полковнику никто не пишет и даже не звонит Владимир Халип
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной Aлександр Мусиенко
Россия Путина слаба
Россия Путина слаба Петр Зашев