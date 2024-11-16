Российские оккупанты устроили серьезную аварию на Запорожской АЭС
- 16.11.2024, 13:30
Повреждена основная линия питания.
В результате российского обстрела повреждена основная линия питания Запорожской атомной электростанции, которая снова оказалась на грани блэкаута. Об этом сообщила НЭК Укрэнерго в субботу, 16 ноября.
Сейчас питание ЗАЭС осуществляется по резервной линии. Ремонтные бригады установили место повреждения и осуществляют аварийно-восстановительные работы, добавили в Укрэнерго.
Министерство энергетики Украины объяснило, что сейчас ЗАЭС соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи. В случае ее отключения на АЭС произойдет очередной блэкаут, что является тяжелым нарушением условий безопасной эксплуатации и грозит развитием аварии.