Российские оккупанты устроили серьезную аварию на Запорожской АЭС 16.11.2024, 13:30

Повреждена основная линия питания.

В результате российского обстрела повреждена основная линия питания Запорожской атомной электростанции, которая снова оказалась на грани блэкаута. Об этом сообщила НЭК Укрэнерго в субботу, 16 ноября.

Сейчас питание ЗАЭС осуществляется по резервной линии. Ремонтные бригады установили место повреждения и осуществляют аварийно-восстановительные работы, добавили в Укрэнерго.

Министерство энергетики Украины объяснило, что сейчас ЗАЭС соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи. В случае ее отключения на АЭС произойдет очередной блэкаут, что является тяжелым нарушением условий безопасной эксплуатации и грозит развитием аварии.

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