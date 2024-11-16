Стодолларовая купюра удивила экспертов в Гродно
- 16.11.2024, 13:37
Думали, что фальшивка, а все оказалось гораздо интереснее.
Гродненские эксперты исследовали стодолларовую купюру, изготовленную в 1996 году. Об этом сообщает Государственный комитет судебных экспертиз.
Сотрудница банка посчитала, что банкнота поддельная — сомнения в подлинности были вызваны другим расположением водяного знака и защитной нити. Но, согласно выводам судебного эксперта, она была подлинной, а имевшие место «несоответствия в денежном билете обусловлены отклонениями от технологического процесса, допущенными при его производстве», то есть попросту браком.
Эксперты также добавили, что брак в производстве купюр встречается достаточно редко и такие банкноты вызывают интерес у коллекционеров.