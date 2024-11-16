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Партизаны проникли на ключевой судостроительный завод в России

  • 16.11.2024, 13:51
Партизаны проникли на ключевой судостроительный завод в России

Предприятие выполняет заказы ФСБ и Черноморского флота РФ.

Партизаны провели разведку Выборгского судостроительного завода (Россия). Там производят оборудование для систем управления запуском ракет.

Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».

«Агенты выявили деятельность ключевого предприятия в Выборге, выполняющего заказы для ФСБ и Черноморского флота РФ», - говорится в сообщении.

По данным партизан, зафиксировано производство и поставка блоков управления для систем управления запуском крылатых ракет для боевых кораблей Черноморского флота.

«Без таких систем корабли лишаются способности наносить дальнобойные удары, что существенно снижает их боеспособность», - добавили в «АТЕШ».

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