Партизаны проникли на ключевой судостроительный завод в России
- 16.11.2024, 13:51
Предприятие выполняет заказы ФСБ и Черноморского флота РФ.
Партизаны провели разведку Выборгского судостроительного завода (Россия). Там производят оборудование для систем управления запуском ракет.
Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».
«Агенты выявили деятельность ключевого предприятия в Выборге, выполняющего заказы для ФСБ и Черноморского флота РФ», - говорится в сообщении.
По данным партизан, зафиксировано производство и поставка блоков управления для систем управления запуском крылатых ракет для боевых кораблей Черноморского флота.
«Без таких систем корабли лишаются способности наносить дальнобойные удары, что существенно снижает их боеспособность», - добавили в «АТЕШ».