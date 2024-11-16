закрыть
16 ноября 2024, суббота, 14:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Доллар установил очередной исторический рекорд в Беларуси

  • 16.11.2024, 13:59
Доллар установил очередной исторический рекорд в Беларуси

Американская валюта снова подорожала на торгах 16 ноября.

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 16 ноября доллар снова подорожал и установил очередной исторический максимум по отношению к белорусскому рублю.

Доллар подорожал на 0,15% — до 3,38 рубля. Напомним, 15 ноября на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи этот курс установил исторический максимум — 3,3751 рубля. До этого рекорд этой валюты был 14 ноября этого года.

Курс евро стоит на месте — 3,57 рубля. Торги этой валютой не проводились.

Российский рубль подешевел на 0,03% — до 3,3869 рубля за 100 российских рублей.

Юань стал дороже на 0,29% — до 4,6811 рубля за 10 юаней.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко как Черненко
Лукашенко как Черненко Ирина Халип
Полковнику никто не пишет и даже не звонит
Полковнику никто не пишет и даже не звонит Владимир Халип
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной Aлександр Мусиенко
Россия Путина слаба
Россия Путина слаба Петр Зашев