Доллар установил очередной исторический рекорд в Беларуси 16.11.2024, 13:59

Американская валюта снова подорожала на торгах 16 ноября.

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 16 ноября доллар снова подорожал и установил очередной исторический максимум по отношению к белорусскому рублю.

Доллар подорожал на 0,15% — до 3,38 рубля. Напомним, 15 ноября на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи этот курс установил исторический максимум — 3,3751 рубля. До этого рекорд этой валюты был 14 ноября этого года.

Курс евро стоит на месте — 3,57 рубля. Торги этой валютой не проводились.

Российский рубль подешевел на 0,03% — до 3,3869 рубля за 100 российских рублей.

Юань стал дороже на 0,29% — до 4,6811 рубля за 10 юаней.

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