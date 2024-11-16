Доллар установил очередной исторический рекорд в Беларуси
- 16.11.2024, 13:59
Американская валюта снова подорожала на торгах 16 ноября.
На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 16 ноября доллар снова подорожал и установил очередной исторический максимум по отношению к белорусскому рублю.
Доллар подорожал на 0,15% — до 3,38 рубля. Напомним, 15 ноября на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи этот курс установил исторический максимум — 3,3751 рубля. До этого рекорд этой валюты был 14 ноября этого года.
Курс евро стоит на месте — 3,57 рубля. Торги этой валютой не проводились.
Российский рубль подешевел на 0,03% — до 3,3869 рубля за 100 российских рублей.
Юань стал дороже на 0,29% — до 4,6811 рубля за 10 юаней.