Глава МИД Польши анонсировал важнейшие переговоры по войне в Украине
- 16.11.2024, 14:05
Встреча пройдет в Варшаве.
В Варшаве на следующей неделе пройдут переговоры по войне РФ против Украины. Польша анонсировала встречу в формате «Веймарский треугольник+».
Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, которого цитирует RMF24.
Как отметил глава МИД Польши, встреча в формате «Веймарский треугольник+» состоится во вторник, 19 ноября.
Он уточнил, что, кроме руководителей МИД Франции, Польши и Германии, ожидается встреча представителей других важных европейских стран. Также были приглашены министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и новый главный дипломат ЕС Кая Каллас.
«Как видим, важнейшие переговоры по этому кризису пройдут в Варшаве», - сказал Сикорский.