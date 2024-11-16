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Глава МИД Польши анонсировал важнейшие переговоры по войне в Украине

  • 16.11.2024, 14:05
Глава МИД Польши анонсировал важнейшие переговоры по войне в Украине

Встреча пройдет в Варшаве.

В Варшаве на следующей неделе пройдут переговоры по войне РФ против Украины. Польша анонсировала встречу в формате «Веймарский треугольник+».

Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, которого цитирует RMF24.

Как отметил глава МИД Польши, встреча в формате «Веймарский треугольник+» состоится во вторник, 19 ноября.

Он уточнил, что, кроме руководителей МИД Франции, Польши и Германии, ожидается встреча представителей других важных европейских стран. Также были приглашены министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и новый главный дипломат ЕС Кая Каллас.

«Как видим, важнейшие переговоры по этому кризису пройдут в Варшаве», - сказал Сикорский.

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