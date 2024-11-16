Украина отправляет на фронт свежие укомплектованные бригады

Украина отправляет на фронт свежие укомплектованные бригады1
- 16.11.2024, 14:21
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Зеленский пообещал, что они остановят наступление РФ.
Продвижение оккупационной российской армии на фронте в скором времени будет остановлено. Командование Сил обороны Украины готовится задействовать для сдерживания врага свежие силы. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Украинскому радио».
Ситуацию на фронте он описал как «сложную», отметив, что армия РФ продолжает «прессинг», медленно продвигаясь.
Проблемы на поле боя, с его слов, связаны, в том числе, с медленными поставками вооружения от западных союзников. Это мешало быстро комплектовать свежие подразделения.
«Поставки некоторого оружия мы ждали 12 месяцев с момента согласования Конгресса», — уточнил президент Украины. Как итог, сегодня фронт удерживают воины, которые слишком долго воюют, которые устали и испытывают дефицит вооружения. И позиция командования состоит в том, чтобы в случае острой необходимости они отступали в тыл, сохраняя свои жизни.
«Просто бросить их как мясо? Как русские? Никто этого не хочет! Поэтому парни отходят… Наша общая позиции: прежде всего человек, земля потом», — объяснил Зеленский.
Главная задача сейчас — это быстро наладить ротацию. По данным президента Украины, за нынешние темпы наступления российская армия платит огромную цену. Это около 1,5-2 тыс. потерь убитыми и ранеными в сутки. Постоянно продвигаться с такими потерями оккупанты не смогут. Выдыхание врага уже видно на определенных направлениях.
«Сейчас, чтобы их остановить, подойдут новые резервы, укомплектованные бригады, которые мы очень долго ждали», — сказал глава Украины.