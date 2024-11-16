Украина отправляет на фронт свежие укомплектованные бригады 1 16.11.2024, 14:21

4,062

Зеленский пообещал, что они остановят наступление РФ.

Продвижение оккупационной российской армии на фронте в скором времени будет остановлено. Командование Сил обороны Украины готовится задействовать для сдерживания врага свежие силы. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Украинскому радио».

Ситуацию на фронте он описал как «сложную», отметив, что армия РФ продолжает «прессинг», медленно продвигаясь.

Проблемы на поле боя, с его слов, связаны, в том числе, с медленными поставками вооружения от западных союзников. Это мешало быстро комплектовать свежие подразделения.

«Поставки некоторого оружия мы ждали 12 месяцев с момента согласования Конгресса», — уточнил президент Украины. Как итог, сегодня фронт удерживают воины, которые слишком долго воюют, которые устали и испытывают дефицит вооружения. И позиция командования состоит в том, чтобы в случае острой необходимости они отступали в тыл, сохраняя свои жизни.

«Просто бросить их как мясо? Как русские? Никто этого не хочет! Поэтому парни отходят… Наша общая позиции: прежде всего человек, земля потом», — объяснил Зеленский.

Главная задача сейчас — это быстро наладить ротацию. По данным президента Украины, за нынешние темпы наступления российская армия платит огромную цену. Это около 1,5-2 тыс. потерь убитыми и ранеными в сутки. Постоянно продвигаться с такими потерями оккупанты не смогут. Выдыхание врага уже видно на определенных направлениях.

«Сейчас, чтобы их остановить, подойдут новые резервы, укомплектованные бригады, которые мы очень долго ждали», — сказал глава Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com