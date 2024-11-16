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Более 20 белорусов спасли из рабства на свалке под Москвой

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  • 16.11.2024, 14:33
  • 5,024
Более 20 белорусов спасли из рабства на свалке под Москвой

Условия их содержания шокировали волонтеров.

В Подольске (Московская область) полиция провела проверку свалки, где, по словам белоруса, людей удерживали фактически в рабских условиях.

Этот мужчина рассказал волонтерам движения «Альтернатива», что его вместе с другими заставляли бесплатно работать на сортировке мусора, отбирали паспорта и не выплачивали зарплату. Работники находили еду прямо на свалке.

На месте полиция обнаружила 60 белорусов. Часть из них утверждала, что приехала добровольно, а другая часть — около 20 человек — просила о помощи, чтобы вернуться домой. Люди объясняли, что их документы были изъяты, а попытки побега пресекались угрозами.

Представитель работодателя, вероятно, опасаясь последствий, пообещал вернуть паспорта, выплатить деньги и организовать поездку домой. Большинство работников согласились на эти условия. Только двое мужчин отказались и попросили волонтеров найти им убежище, что и было сделано.

Позже работодатель прислал видео, на котором люди демонстрируют полученные деньги и сообщают, что пересекли границу с Беларусью.

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