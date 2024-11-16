В Украине ликвидировали ушедшего в штурмовики российского пропагандиста 5 16.11.2024, 15:09

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Он призывал россиян «не унывать».

В России заявили о ликвидации на фронте в Украине российского пропагандиста Егора «Щита». Он администрировал один из Z-пабликов и отправился воевать против украинцев на Донетчину, где и был уничтожен, пишет «Обозреватель».

Оккупант, превращенный воинами ВСУ в удобрение для украинского чернозема, при жизни призывал россиян «не унывать». О ликвидации захватчика сообщили пропагандисты канала, где он был одним из администраторов.

«Невосполнимая утрата. Погиб наш администратор канала, боевой товарищ, брат. На Донецком направлении при проведении штурмовых действий в стрелковом бою погиб один из админов проекта «Архангел Спецназа», Егор «Щит». Все вы его помните по добрым и веселым «кружочкам», и его фразе «А чего приуныли то?» – заявили российские пропагандисты.

Ликвидацию пропагандиста из проекта, зарабатывающего на публикации шокирующих видео жестоких убийств украинцев, а также допросов граждан Украины, в том числе несовершеннолетних, его «коллеги» назвали «невосполнимой потерей», а самого «Щита» – «настоящим офицером, человеком слова и дела». Также команда паблика, имеющего свыше 1,3 млн подписчиков, приносящих огромные доходы, обратилась к россиянам с призывом скинуться деньгами для семьи ликвидированного преступника, чтобы показать, что он был уничтожен «не зря», а «за родину».

О самом «Щите» информации в открытых источниках практических нет. А вот о российском провоенном Telegram-канале «Архангел спецназа Z», где он работал, в свое время российское издание «Важные истории» и украинский Telegram-канал «UADroneForces» раскопали кое-что интересное.

Так, всего у канала – 8 администраторов, 7 военнослужащих и один гражданский. В самом «Архангеле спецназа Z» в свое время утверждали, что админы канала принимали участие в высадке российского десанта в Гостомеле, и что они являются военнослужащими разных силовых подразделений.

А вот расследователи установили, что создателем и главным администратором канала является офицер 45 бригады спецназа ВДВ РФ Евгений Жулидов. Еще один администратор – Евгений Алейник, сын Станислава Алейника, ректора Белгородского государственного аграрного университета, экс-замминистра сельского хозяйства РФ.

Один из авторов «Архангела» может иметь отношение к Восьмому управлению Генштаба ВС РФ, отвечающему за защиту государственной тайны в войсках – некто Николай Чебров.

Канал специализируется на публикации жестокого контента, включая не публиковавшиеся ранее видео убийств на территории Украины, а также допросов и пыток попавших в плен украинских воинов при участии самих так называемых «архангелов спецназа».

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