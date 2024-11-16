Белорусам придется больше платить банкам по кредитам 1 16.11.2024, 15:20

Средние процентные ставки выросли.

Средние процентные ставки по кредитам банков (здесь и далее без учета межбанковских кредитов) за десять месяцев 2024 года выросли на 0,62 процентного пункта — с 9,63% до 10,25% (в сентябре было 10,18%), свидетельствует проведенный «Позіркам» анализ данных Национального банка.

С начала года для юрлиц ставка стала выше на 0,82 п.п. (рост с 8,83% до 9,65%; в августе составляла 9,57%), для физических лиц — на 0,28 п.п. (с 10,86% до 11,14%; 11,09%).

Средние процентные ставки по новым кредитам банков выросли на 1,25 п.п. (с 9,57% до 10,82%; 10,86%): для юрлиц — на 1,34 п.п. (с 9,55% до 10,89%; 10,95%), физлиц — на 0,52 п.п. (с 9,75% до 10,27%; 10,16%).

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