Белорусам придется больше платить банкам по кредитам

Белорусам придется больше платить банкам по кредитам1
- 16.11.2024, 15:20
Средние процентные ставки выросли.
Средние процентные ставки по кредитам банков (здесь и далее без учета межбанковских кредитов) за десять месяцев 2024 года выросли на 0,62 процентного пункта — с 9,63% до 10,25% (в сентябре было 10,18%), свидетельствует проведенный «Позіркам» анализ данных Национального банка.
С начала года для юрлиц ставка стала выше на 0,82 п.п. (рост с 8,83% до 9,65%; в августе составляла 9,57%), для физических лиц — на 0,28 п.п. (с 10,86% до 11,14%; 11,09%).
Средние процентные ставки по новым кредитам банков выросли на 1,25 п.п. (с 9,57% до 10,82%; 10,86%): для юрлиц — на 1,34 п.п. (с 9,55% до 10,89%; 10,95%), физлиц — на 0,52 п.п. (с 9,75% до 10,27%; 10,16%).