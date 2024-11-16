WP: Путин промахнулся с планами по Курской области 1 16.11.2024, 15:23

Готовность Кремля к переговорам определит один фактор.

Украинские силы сейчас сталкиваются с жестоким контрнаступлением российской армии в Курске, поскольку российский диктатор Владимир Путин стремится обеспечить контроль над территорией перед возможными переговорами. Однако амбициозные планы Путина по скорому «освобождению» Курщины проваливаются, как это было с его заявлениями об оккупации Киева за три дня в 2022 году.

Об этом сообщает The Washington Post. Так, на прошлой неделе Россия начала новое контрнаступление, бросив на линию фронта тысячи новобранцев. Американская разведка оценивает, что в регион было переброшено не менее 10 000 северокорейских солдат.

Новое наступление было хаотическим, но безжалостным, и началось вскоре после избрания Дональда Трампа, обещавшего скорое завершение войны, президентом США.

Эти действия свидетельствуют о том, что Кремль все больше осознает значение Курска в будущих переговорах. Если такие переговоры состоятся, Россия стремится создать ситуацию, в которой для дебатов будут вынесены только украинские территории.

Российский военный блоггер и пропагандист Михаил Звинчук, предположил, что Трамп может попытаться оказать давление на Москву из-за контроля Украины над Курском. Однако, по его прогнозу, Россия попытается восстановить контроль над регионом в ближайшие недели или месяцы.

«Я считаю, что в любом случае вопрос Курска будет решен к инаугурации Трампа», – сказал он.

По словам Паси Паройнена, аналитика группы Black Bird Group из Хельсинки, специализирующейся на анализе открытых разведданных, украинские войска захватили от 386 до 579 квадратных миль за первые две недели Курской операции в августе. Однако Россия постоянно контратаковала, и, учитывая текущие наступления по трем направлениям, Паройнен прогнозирует, что в ближайшие дни украинские территории могут сократиться еще больше.

Однако последняя волна российского контрнаступления столкнулась с серьезными трудностями. После более чем недели безжалостных боев российские силы добились лишь минимальных успехов, понеся значительные потери в технике и живой силе. Украинские военные отмечают, что, несмотря на рост давления, они в основном удерживают свои позиции.

Артем Ефанов, оператор дрона 82-й бригады, во время видеосвязи с блиндажа в Курске рассказал, что видел, как российские войска погрязли в болотах, реках и болотистой местности, что значительно усложняло их продвижение.

«Мы держим рубежи. Стало сложнее, но у нас есть средства», – сказал Ефанов.

По его словам, последнее российское наступление, вероятно, не столько связано с избранием Трампа, а больше отражает «политические амбиции Путина продемонстрировать, что Россия способна справиться с задачей и освободить Курскую область за три дня», подобно тому, как ранее россияне планировали оккупировать Киев.

Любое продвижение в направлении переговоров будет в значительной степени зависеть от того, решит ли Путин принять условия, предложенные Трампом, или сделает вывод, что Трамп намерен отказаться от поддержки Украины, и поэтому решит продолжать наступление.

«Захочет ли Путин взять свои фишки и принять больше или меньше предложений Трампа, или он придет к выводу, что Трамп собирается бросить Украину, так что давайте продолжать», — сказал Жерар Аро, бывший посол Франции в Вашингтоне.

Роб Ли, старший научный сотрудник Исследовательского института внешней политики в Филадельфии, отметил, что Украина, вероятно, рассматривает Курск как потенциальный рычаг в будущих переговорах. Однако операция значительно истощила украинских военных, а потери, особенно в восточной части Донецкой области, заметные еще летом, значительно выросли с середины августа до середины сентября. Это произошло из-за того, что опытные подразделения оставили свои позиции, сосредоточившись на Курской операции.

Ли также отметил, что за последние три месяца российские силы продвигались быстрее, чем когда-либо с 2022 года.

С наступлением зимы условия на поле боя становятся сложнее. Листья редеют, усложняя маскировку, а замерзание болотистой местности может изменить динамику боевых действий. Украине придется решать, как эффективно распределить свои ограниченные ресурсы — войска и оружие, предостерегает Ли.

«Куда посылать подкрепление? Потому что если вы сосредоточитесь на удержании Курска, это может поставить под больший риск другие участки фронта», – сказал он.

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