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«Готовьтесь!»: Лукашенко снова бредит «тунеядцами»

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  • 16.11.2024, 15:34
  • 2,024
«Готовьтесь!»: Лукашенко снова бредит «тунеядцами»

Готовятся новые меры против безработных?

В Беларуси не должно быть «бомжей и тунеядцев», заявил 16 ноября Александр Лукашенко в Климовичах на областных «Дажынках». По его словам, «все должны шевелиться, работать, зарабатывать на себя и на свою семью». Ранее чиновники заявляли, что могут ввести очередные ограничения для тех, кто попал в базу «тунеядцев».

«Надо, чтобы у человека вместе с зарплатой росла мотивация и квалификация. Но давайте будем откровенно говорить. У нас все желают работать как лучшие? Вот сегодня они будут на сцене. Далеко не все… Готовьтесь. Готовьтесь! — заявил Александр Лукашенко. — Бомжей, тунеядцев в стране не будет. Все должны шевелиться, работать, зарабатывать на себя и на свою семью. Мы поможем. Мы поможем, предоставим рабочее место, только идите работать. Те, кто мешают людям жить, мы, ребята, мы с вами будем серьезно разбираться. Не обижайтесь».

Подробности того, что конкретно могут предпринять чиновники для борьбы с «тунеядством», не сообщаются.

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