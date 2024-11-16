Зеленский: Трамп — на стороне поддержки Украины
- 16.11.2024, 15:42
Президент Украины раскрыл детали последнего разговора с избранным главой США.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп поддерживает Украину.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью Украинскому радио, сообщает «Укрінформ».
«У нас с ним была очень хорошая встреча в сентябре. Позитивная, понятная, аргументированная с нашей стороны. Базис, на котором мы стоим, он услышал. Против нашей позиции я ничего не слышал.... Я его также поздравлял с победой. И также у нас был хороший разговор. Он сказал, что хочет завершить войну, но он хочет помогать. И он - на стороне поддержки Украины, ценит нашу стойкость, целостность и смелость», - сказал Зеленский.
Он отметил, что команды Украины и США будут работать над совместной содержательной встречей, и уже после нее можно будет говорить о видении США относительно дальнейшего развития событий и реакцию Украины на это.