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Зеленский: Трамп — на стороне поддержки Украины

  • 16.11.2024, 15:42
Зеленский: Трамп — на стороне поддержки Украины

Президент Украины раскрыл детали последнего разговора с избранным главой США.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп поддерживает Украину.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью Украинскому радио, сообщает «Укрінформ».

«У нас с ним была очень хорошая встреча в сентябре. Позитивная, понятная, аргументированная с нашей стороны. Базис, на котором мы стоим, он услышал. Против нашей позиции я ничего не слышал.... Я его также поздравлял с победой. И также у нас был хороший разговор. Он сказал, что хочет завершить войну, но он хочет помогать. И он - на стороне поддержки Украины, ценит нашу стойкость, целостность и смелость», - сказал Зеленский.

Он отметил, что команды Украины и США будут работать над совместной содержательной встречей, и уже после нее можно будет говорить о видении США относительно дальнейшего развития событий и реакцию Украины на это.

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