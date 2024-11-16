Военно-морской флот Ирландии поймал российское шпионское судно 5 16.11.2024, 15:57

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Россияне заблудились в нескольких километрах от стратегических подводных кабелей.

Военно-морской флот Ирландии был вынужден под конвоем вывести российское шпионское судно из Ирландского моря, по дну которого проходят стратегически важные коммуникационные кабели. Об этом сообщает The Guardian.

Российское вспомогательное судно «Янтарь» было замечено в четверг к востоку от Дублина и к западу от британского побережья в Ирландском море. В определенный момент оно находилось внутри исключительной экономической зоны Ирландии, в 5-7 км к северу от кабелей, соединяющих Ирландию и Британию.

Сообщается, что силы обороны Ирландии зафиксировали, как экипаж российского корабля управлял тремя дронами над ирландскими водами, очевидно, ведя наблюдение. При этом россияне выключили корабельный транспондер, который сообщает всем вокруг о расположении судна. Ирландские военные пытались установить контакт с российским судном, но там не отвечали.

Такое поведение россиян вызвало беспокойство британцев и ирландцев, поскольку «Янтарь» классифицируется как вспомогательное исследовательское судно с подводными спасательными возможностями. Хотя формально судно является гражданским, оно входит в состав ВМФ России и выполняет задачи российского Министерства обороны.

По словам аналитиков разведки Navy Lookout, это судно может использовать подводные аппараты для глубокого погружения, и его неоднократно видели вблизи объектов подводной инфраструктуры. Аналитики предполагают, что на этот раз миссия корабля «скорее касалась стратегической сигнализации и сбора разведданных», чем диверсии.

В конце концов россияне снялись с места стоянки и двинулись прочь, а корабль ВМС Ирландии LÉ James Joyce сопровождал их. За процессом следила и военная авиация.

Присутствие российского шпионского судна вызвало новые беспокойства относительно безопасности коммуникационных кабелей, которые пролегают между Ирландией и Великобританией и передают глобальный интернет-трафик из огромных центров обработки данных, которыми управляют технологические компании, в частности Google и Microsoft, чьи европейские штаб-квартиры расположены в Ирландии.

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