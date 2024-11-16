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«Это ж сокровище, зачем выбросили»

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  • 16.11.2024, 16:01
  • 5,200
«Это ж сокровище, зачем выбросили»

В Гродно на помойку выставили «бабушкин» хрусталь и посуду.

Жительница Гродно выложила в TikTok выброшенные на помойку приборы, бокалы и чайный сервиз. Комментаторы высказывались с сожалением — некоторые огорчались тем, что для кого-то когда-то это были дорогие сердцу вещи, а после их смерти они оказались на мусорном баке. Некоторые — сожалели, что их в тот момент не было рядом, пишет «Зеркало».

Кто-то заботливо выставил на мусорный бак хрустальные и пивные бокалы и чайный сервиз. Одна из пользовательниц рассказала, что это делал мужчина.

@moe_velichestvo1 #гродно ♬ оригинальный звук - Чёрно белый звук 🖤🤍

«Вот так бережешь для тебя дорогие вещи. Умрешь, а родственники все выкинут».

«Недавно муж с грузчиками освобождал квартиру для новых жильцов. Библиотека из 5000 книг шла на мусорку. Он отвез в свой гараж. Рука не поднялась выбросить».

«Я бы забрала домой».

«А я собираю коллекцию заварочных чайников. А они стоят себе на помойке, жалко».

«Это ж сокровище, зачем выбросили, сейчас фарфор из Китая весь некачественный».

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