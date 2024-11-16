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Спецназовцы СБУ ликвидировали оккупантов, которые ехали на штурм позиций ВСУ

  • 16.11.2024, 16:12
  • 1,742
Спецназовцы СБУ ликвидировали оккупантов, которые ехали на штурм позиций ВСУ

Меткие удары по позициям россиян попали на видео.

Спецназовцы СБУ уничтожили оккупантов на одном из направлений. Те как раз ехали на штурм украинских позиций, сообщила Служба безопасности Украины.

«Это была действительно ювелирная работа операторов fpv-дронов ЦСО «А» СБУ», - говорится в сообщении.

Как отмечают в украинской спецслужбе, военные остановили вражескую пехоту еще до того, как она пошла на штурм позиций побратимов из Вооруженных сил Украины.

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