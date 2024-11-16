Стало известно, почему победительница белорусского отбора «Мисс Вселенная» не едет на конкурс 7 16.11.2024, 16:20

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Она нашлась в СИЗО.

Сегодня в Мексике состоится финал одного из самых престижных в мире конкурсов красоты — «Мисс Вселенная 2024». Беларусь в нем участвует впервые.

«Мисс Беларусь 2023» Элеонора Качаловская уже больше двух недель тусит в Мехико. Она рассказывает о сложной жизни модели: даже на завтрак нужно приходить в полной боевой готовности: с укладкой, макияжем и в очередном роскошном платье… А еще весь день приходится бегать на каблуках и улыбаться в объективы камер, пишет «Наша нива».

Вряд ли другая белорусская модель, Карина Киселева, может посочувствовать Элеоноре от всего сердца. Потому что девушка вместо мексиканской кухни теперь вынуждена знакомиться с совсем другой (и значительно менее изысканной) едой — тюремной баландой.

Вот так по-разному сложились судьбы двух красивых белорусок, мечтавших о конкурсе «Мисс Вселенная». Но как же так получилось?

Эта история могла бы лечь в основу увлекательного детектива — например, «Пропавшая. Белорусская версия».

Итак, первое действие: в этом году в Беларуси выбирали красавицу, которая впервые представит страну на конкурсе «Мисс Вселенная». Корону и титул получила 27-летняя Карина Киселева.

Красавица не скрывала своего счастья: 28 сентября 2024 года девушка с гордостью написала, что станет первооткрывателем «Мисс Вселенной» для Беларуси. Но тот пост внезапно исчез из инстаграма. Карина оставила только фото, сделанное перед началом финала. Она пишет в социальных сетях: «I’m tired» («Я устала»).

Также исчез инстаграм-аккаунт missuniverse_belarus, где публиковались снимки с конкурса красоты. А вскоре исчезла и сама Карина.

На сцене появилась новая героиня, уже хорошо знакомая зрителям. Элеонора Качаловская с пионерским энтузиазмом завернулась в лукашенковский флаг и назвала себя первой представительницей Беларуси на конкурсе «Мисс Вселенная».

Тем временем друзья Карины начали паниковать — связаться с ней не удавалось. Телефон красавицы отключен, в социальных сетях она не появлялась больше месяца.

Так что же случилось? Сказка наоборот: принцесса превратилась в Золушку.

Инсайдеры рассказали журналистам, что девушка оказалась за решеткой. Собеседник, знакомый с ситуацией, утверждает, что конкурс «Мисс Вселенная Беларусь» сама Карина и организовала. Он говорит, что якобы девушка приобрела у организаторов мирового конкурса лицензию на участие для Беларуси и провела конкурс красоты, в котором имя победительницы было известно с самого начала. Ее имя.

Косвенно это подтверждают некоторые факты. Во-первых, это небольшое количество участниц конкурса. На фото с благотворительной акции в Червенском социальном пансионате «Мир доброты» видно всего семь девушек. На фото с финала и того меньше — шесть. Для сравнения: в финале «Мисс Беларусь 2023» участвовали 24 красавицы.

Во-вторых, кастинг на «Мисс Вселенная Беларусь» рекламировал аккаунт в инстаграме, название которого созвучно с названием аккаунта самой Карины. Кстати, тот же профиль рекламировал и какой-то не совсем понятный кастинг «на международные конкурсы красоты». Белорускам обещали «исключительно топовые конкурсы» и писали, что «это хорошая возможность заявить о себе».

И, в-третьих, это фактическое отсутствие информации о ходе конкурса в белорусских СМИ — о финале написал только один региональный сайт.

По информации инсайдеров, Карина находится под следствием за мошенничество (ст. 209), а также за сутенерство. Название статьи неясно — то ли ст. 171-1, то ли организация ст. 171.

На данный момент Карина Киселева находится в СИЗО в Колядичах.

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