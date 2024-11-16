Business Insider: Рютте хочет сплотить НАТО и США, передавая Европе послания Трампа 1 16.11.2024, 16:27

Генсек НАТО считает, что Европе и США нужно объединиться сильнее, чем когда-либо.

Скептицизм нового президента США Дональда Трампа к НАТО может стать преградой на пути к противодействию российской агрессии. Тем не менее у генсека НАТО Марка Рютте уже есть четкое послание для республиканца, которое позволит улучшить отношения между сторонами, пишет Business Insider (перевод - «Униан»).

В издании заявили, что назначение Рютте главой НАТО в начале 2024 года дало надежду на улучшение отношений между Альянсем и США.

По словам аналитиков, Рютте понимает, что Европе нужно больше тратить на оборону. В начале недели он встретился в Варшаве с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Дональдом Туском, похвалив страну за рекордные расходы на оборону.

Польша второй год подряд лидирует в НАТО по расходам на оборону в процентах от ВВП, подчеркнули в издании. В 2024 году страна выделила на оборону более 4% своего экономического производства.

- Это ясный сигнал не только нашим противникам, но и США. Европа понимает, что должна делать больше для обеспечения нашей общей безопасности. И это начинается с увеличения расходов и наращивания потенциала, - сказал Рютте в Варшаве.

Аналитики считают, что слова генсека НАТО являются ответом на угрозы Трампа во время своего первого срока в Белом доме вывести США из Альянса, если союзники не начнут тратить больше средств на оборону, отметили в издании.

Кроме того, во время визита в Париж для встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном Рютте упомянул войну в Украине. По его словам, она представляет угрозу и для США:

- Россия, работая вместе с Северной Кореей, Ираном и Китаем, угрожает не только Европе, она угрожает миру и безопасности, да, здесь, в Европе, но также в Индо-Тихоокеанском регионе и в Северной Америке. Поэтому мы должны сплотиться - Европа, Северная Америка и наши глобальные партнеры, чтобы обеспечить безопасность и процветание наших народов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com