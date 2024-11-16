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На МКАД произошла массовая авария

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  • 16.11.2024, 16:36
  • 1,682
На МКАД произошла массовая авария

Столкнулись пять легковушек и грузовик.

Пять легковых автомобилей и грузовик столкнулись на МКАД днем 16 ноября, сообщили в минской ГАИ.

Происшествие случилось около 13.00 в районе 28-го километра внешнего кольца МКАД. Столкновение шести автомобилей произошло из-за несоблюдения безопасной дистанции.

В результате аварии два человека получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

Из-за ДТП движение по внешнему кольцу МКАД от улицы Шаранговича в направлении улицы Громова было затруднено.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ.

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