«Путина загоняют в глухой угол» 16.11.2024, 16:43

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Хозяин Кремля мечется на фоне происходящего в Курской области.

Заявления российской стороны о необходимости признания «территориальных реалий» в случае «заморозки» войны означают, что около 600 кв. км российской территории в Курской области остаются под контролем Вооруженных сил Украины. Именно поэтому российская армия стремится выбить украинские войска из Курщины. Пока не получается. Такое мнение высказал украинский военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.

- Российское наступление в Курской области фактически не имеет значительных успехов. Силы обороны Украины демонстрируют не только успешный характер маневренной обороны, но и успешный характер контрнаступательных действий. В частности, оккупанты вынуждены были признать, что в районе Ольговского леса и в районе Плехова и Малой Локни, украинские Вооруженные силы провели ряд успешных контратак, которые, фактически, свели на нет дальнейшее продвижение оккупантов на данном направлении. И давайте не забывать о разгромной для россиян попытке штурма Вооруженных сил Украины в районе Новоивановки. Я напомню, по данным самой российской стороны, потери только личного состава — порядка 300 человек, плюс тяжелейшие потери в бронетехнике, — прокомментировал гость эфира.

Аналитик считает, что в условиях активизации разговоров о «заморозке» войны, Курская операция ВСУ загоняет Путина в глухой политический угол.

- Действительно планы россиян — до момента инаугурации новоизбранного президента Соединенных Штатов, то есть до января 2025 года, попытаться выдавить украинские войска из Курской области. Я напомню, звучат заявления [окружения новоизбранного президента США] Трампа о том, что демаркационная линия — протяженностью 1 300 км. На это не обратили внимания, но, на мой взгляд, на этом стоит акцентировать… Речь идет о том, что зона боевых действий — это порядка 900 км, 300 км — это граница между Курской и Харьковской областью, а вот 100 км проходят как раз по территории Российской Федерации. То есть фактически речь идет о том, что Путина загоняют в глухой политический угол. Если вы говорите о признании остановки войны на момент территориальных завоеваний, то тогда вам придется признать контроль Вооруженных сил Украины над 600 кв. км российской территории, — пояснил Дмитрий Снегирев.

Он добавил, что зона присутствия ВСУ может быть расширена и за счет других территорий РФ, в первую очередь Брянской и Белгородской областей.

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