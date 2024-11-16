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Четыре интересных фильма, которые стоит посмотреть субботним вечером

  • 16.11.2024, 16:55
Четыре интересных фильма, которые стоит посмотреть субботним вечером

Их сюжет захватывает.

«24 канал» собрал фильмы, которые помогут расслабиться и насладиться вечером. От жутких триллеров до комедийных и душевных сюжетов – это кино безупречно завершит день.

«Кто ты внутри»

Накануне свадьбы друзья собираются в одном доме на большую вечеринку. На пороге появляется гость с чемоданом в руках – забытый друг, которого не ждали. Все присутствующие чувствуют, что оказались в ловушке, вырваться из которой они смогут, полагаясь только на себя.

«Платформа»

События испанского научно-фантастического происходят в многоэтажной тюрьме. На каждом этаже есть двое заключенных, а через центр здания проходит шахта, откуда ежедневно спускают еду. Наверху платформа завалена едой, но до самых нижних этажей доходят лишь объедки. Новый заключенный Горенг пытается убедить других сохранить человечность и делиться едой поровну.

На Netflix уже вышла вторая часть этого фильма – она понравится тем, кто уже видел первую.

«Разведенные»

Прошло уже 20 лет с тех пор, как эта пара решила развестись. Каждый давно идет своим путем, и вдруг они решили получить официальный документ об их разрыве. Однако бывшие супруги сталкиваются с церковными законами, из-за которых они начинают сталкиваться.

«Мой ужасный сосед»

Депрессивный ворчун Отто отмежевался от людей и отказался от счастливой жизни после того, как умерла его жена. По соседству вдруг поселяется молодая семейная пара, которая приносит радость в жизнь Отто.

Поэтому не тратьте время на долгие поиски, а выбирайте один из этих вариантов. Приготовьтесь к киносеансу, который точно оставит след в памяти.

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