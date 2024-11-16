Четыре интересных фильма, которые стоит посмотреть субботним вечером
- 16.11.2024, 16:55
Их сюжет захватывает.
«24 канал» собрал фильмы, которые помогут расслабиться и насладиться вечером. От жутких триллеров до комедийных и душевных сюжетов – это кино безупречно завершит день.
«Кто ты внутри»
Накануне свадьбы друзья собираются в одном доме на большую вечеринку. На пороге появляется гость с чемоданом в руках – забытый друг, которого не ждали. Все присутствующие чувствуют, что оказались в ловушке, вырваться из которой они смогут, полагаясь только на себя.
«Платформа»
События испанского научно-фантастического происходят в многоэтажной тюрьме. На каждом этаже есть двое заключенных, а через центр здания проходит шахта, откуда ежедневно спускают еду. Наверху платформа завалена едой, но до самых нижних этажей доходят лишь объедки. Новый заключенный Горенг пытается убедить других сохранить человечность и делиться едой поровну.
На Netflix уже вышла вторая часть этого фильма – она понравится тем, кто уже видел первую.
«Разведенные»
Прошло уже 20 лет с тех пор, как эта пара решила развестись. Каждый давно идет своим путем, и вдруг они решили получить официальный документ об их разрыве. Однако бывшие супруги сталкиваются с церковными законами, из-за которых они начинают сталкиваться.
«Мой ужасный сосед»
Депрессивный ворчун Отто отмежевался от людей и отказался от счастливой жизни после того, как умерла его жена. По соседству вдруг поселяется молодая семейная пара, которая приносит радость в жизнь Отто.
Поэтому не тратьте время на долгие поиски, а выбирайте один из этих вариантов. Приготовьтесь к киносеансу, который точно оставит след в памяти.