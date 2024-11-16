Лукашисты придумали очередное «новшество» по ценам. 16.11.2024, 17:07

Оно отразится на каждом белорусе.

В Беларуси с 17 ноября заработают очередные новшества по ценам. Они касаются нашумевшего 713-го постановления — для производителей вводят потолок по повышению отпускных цен на некоторые товары. Так, если раньше они могли обойти эти ограничения, получив одобрение от чиновников, то теперь вводят более жесткие требования. Они будут действовать до конца нынешнего года. «Зеркало» рассказало подробнее, что изменится для производителей и что это означает для покупателей.

Что изменится с 17 ноября?

Министерство антимонопольного регулирования и торговли ввело для производителей товаров потолок по повышению отпускных цен на некоторые потребительские товары.

Так, по итогам этого года товары, которые подпадают под 713-ое поставление, могут подорожать не более чем на 3,5% к декабрю 2023-го. Причем конкретно по итогам октября рост цен не может превышать 3,2%, а ноября — 3,3%. То есть фактически в некоторых случаях документ начинает работать задним числом. В ситуации, когда из-за превышения заводят уголовные дела, для бизнеса это может быть весьма принципиальным вопросом.

Что это означает для покупателей?

Под 713-е постановление подпадают многие продукты. Речь среди прочего о молочных продуктах (в том числе молоке, кефире, сметане), мясных, хлебе, сахаре, куриных яйцах, консервах, крупах.

Если затраты производителей на выпуск товаров заметно вырастут, они все равно не смогут повысить отпускные цены больше, чем введенный потолок.

В долгосрочной перспективе такие ограничения способны негативно отразиться на людях. К примеру, возможны снижение ассортимента товара.

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