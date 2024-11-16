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В пригороде Парижа владелец ресторана захватил в заложники нескольких сотрудников

  • 16.11.2024, 17:22
В пригороде Парижа владелец ресторана захватил в заложники нескольких сотрудников

Полиция оцепила район.

В пригороде Парижа Исси-Ле-Мулино в одном из ресторанов произошел захват заложников, сообщает BFM TV.

По предварительным данным, заложников удерживает хозяин ресторана. Он забаррикадировался внутри заведения. Le Figaro пишет, что захватчик — не владелец ресторана, а его сын. По данным издания, он угрожает совершить самоубийство. BFM сообщает, что мужчина вооружен ножом.

По данным Le Figaro, посетителей в ресторане в момент захвата не было, все заложники — сотрудники заведения. Их три или четыре человека.

Мотивы преступника также неясны. На месте уже находится полиция.

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