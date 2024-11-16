закрыть
16 ноября 2024, суббота, 18:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский раскрыл еще один из пунктов плана устойчивости

  • 16.11.2024, 17:45
  • 1,456
Зеленский раскрыл еще один из пунктов плана устойчивости

Готовится внутренний план действий, который поможет Украине выстоять в войне.

Внутренний план устойчивости Украины взаимосвязан с планом победы. Одним из его пунктов есть политика героев.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский сообщил, что провел сегодня еще одно совещание по подготовке украинского внутреннего плана устойчивости. А именно был обсужден пункт о политике героев.

- Довольно широкое было совещание - не только Министерство ветеранов. Разные чиновники. Много аспектов. Очень важно, чтобы было не меньше конкретики в решениях государства. Конкретные программы, которые работают. Конкретные меры поддержки. Конкретные вещи в вопросах памяти о войне и подвиге украинского народа. И конкретные предложения на послевоенное время для наших воинов, - пояснил он.

По словам украинского президента, это лишь один из многих аспектов, в которых внутренний план устойчивости Украины взаимосвязан с планом победы, представленным партнерам и может быть реализован именно ими.

«Украинцы ежедневно доказывают своей смелостью, своей стойкостью, что могут остановить Россию. Смелость и устойчивость нужны и от партнеров. Спасибо всем, кто помогает! Слава Украине!», - подчеркнул он.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко как Черненко
Лукашенко как Черненко Ирина Халип
Полковнику никто не пишет и даже не звонит
Полковнику никто не пишет и даже не звонит Владимир Халип
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной Aлександр Мусиенко
Россия Путина слаба
Россия Путина слаба Петр Зашев