Зеленский раскрыл еще один из пунктов плана устойчивости
- 16.11.2024, 17:45
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Готовится внутренний план действий, который поможет Украине выстоять в войне.
Внутренний план устойчивости Украины взаимосвязан с планом победы. Одним из его пунктов есть политика героев.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский сообщил, что провел сегодня еще одно совещание по подготовке украинского внутреннего плана устойчивости. А именно был обсужден пункт о политике героев.
- Довольно широкое было совещание - не только Министерство ветеранов. Разные чиновники. Много аспектов. Очень важно, чтобы было не меньше конкретики в решениях государства. Конкретные программы, которые работают. Конкретные меры поддержки. Конкретные вещи в вопросах памяти о войне и подвиге украинского народа. И конкретные предложения на послевоенное время для наших воинов, - пояснил он.
По словам украинского президента, это лишь один из многих аспектов, в которых внутренний план устойчивости Украины взаимосвязан с планом победы, представленным партнерам и может быть реализован именно ими.
«Украинцы ежедневно доказывают своей смелостью, своей стойкостью, что могут остановить Россию. Смелость и устойчивость нужны и от партнеров. Спасибо всем, кто помогает! Слава Украине!», - подчеркнул он.