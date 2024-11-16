«Каких нервов это стоило!» 2 16.11.2024, 17:55

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Как белорус ждал машину из Китая.

Представьте: вы решились на покупку нового автомобиля. Приехали к дилеру, обсудили все нюансы, оформили документы. Начинаете ждать поставки из Китая. Путь далеко не близкий, поэтому запаслись терпением, которого хватило на полтора месяца. Подошел срок — машины нет. Что делать?

Прямая поставка из Китая

— Вы же понимаете, покупка автомобиля для любого человека у нас — это событие, которого ждешь, это не просто так, — говорит Onlíner читатель Дмитрий. — И событие это радостное, но каких нервов оно мне стоило!

Дмитрий начинает рассказ с самого начала. В начале августа этого года мужчина, определившись с моделью, направился в автосалон Voyah на Партизанском проспекте в Минске — заказывать Free.

— На первый взгляд все очень культурно. Вежливый менеджер обещает, что стать владельцем автомобиля я смогу уже через полтора месяца. Я, конечно, узнавал условия и в фирмах, пригоняющих «серые» авто: сроки примерно те же, цена, естественно, ниже. Но я, взвесив все, решил покупать у официального дилера, — говорит собеседник.

Во второй свой визит в автоцентр Дмитрий уже шел с авансом.

— И тут начинается веселье. Сперва выясняется, что автомобиль нужной мне комплектации в данный момент продать не могут, не могут даже принять на него заказ и задаток. Менеджер сыпал обещаниями, что машину для меня найдут, со мной обязательно свяжутся. И таких посещений салона было несколько. Всякий раз я возвращался домой с задатком в кармане и подорванными нервами. Звонил, много говорили по телефону. Разумеется, я искал ответы на все свои вопросы, даже спрашивал, может ли ускорить процесс жалоба куда-нибудь? — отмечает белорус.

В начале сентября лед тронулся, Дмитрий, по его словам, заключил договор с дилером.

— Внес предоплату и стал «ждуном», как это называют в чатах. К слову, в этих чатах много таких «ждунов», внесших предоплату и ждущих свои машины. А ведь многие, как я, срочно и за бесценок продали свои собственные автомобили, лишь бы успеть внести предоплату, — продолжает собеседник. Он не скрывает, что считал дни, надеясь, что полтора месяца пролетят незаметно.

— Спустя месяц я потихоньку начал напоминать менеджеру о себе. Постоянный ответ: ваш автомобиль в статусе «В пути». Через некоторое время это стало напрягать. Мне говорили, что мой автомобиль только по РФ ехал 2,5 недели, еще неделю стоял на таможне. Мне кажется, за этот срок его можно было вручную докатить в Беларусь, — утрирует Дмитрий. — В какой-то момент у меня сложилось впечатление, что мне просто говорят то, что я хочу слышать, а где в реальности мой автомобиль, остается загадкой.

При этом мужчина признает: с момента, когда было объявлено, что машина в Беларуси, все необходимые процедуры проводились действительно быстро, хотя в это поначалу и не верилось.

— Причем поначалу, как мне показалось, машина 5 дней стояла возле центра в неизменном виде. Но затем, я знаю, с ней поработали: мне присылали видеоотчеты, были со мной на связи. Наконец, я получил сообщение: 15 ноября — выдача, — рассказывает наш читатель.

Журналисты убедились: вчера он действительно получил свой Free. Было красиво: в самом центре, с бантом и фотографиями.

— Подводя итог, могу сказать, что в целом все сделано качественно. И ситуацию я понимаю. Единственная моя претензия — к стилю работы менеджеров, которые кормят клиентов обещаниями и по факту не дают достоверной информации. Ну хорошо, задержка — скажите прямо, сколько еще нужно времени, когда в действительности ждать машину? Потому что у меня вышло так, что из-за этих постоянных обещаний у меня пропал отпуск, первый за 30 лет, — поездка в Италию. Уже и билеты были, но я остался дома, потому что ждал машину. А сказали бы ясно, что раньше середины ноября ее не будет — все было бы иначе. Поэтому чувства смешанные, — говорит Дмитрий.

Журналисты обратились к импортеру Voyah с просьбой прокомментировать жалобу их клиента. И получили ответ.

— C июля на границе Китая и Казахстана, через которую в том числе едут и автомобили в Беларусь, наблюдается транспортный коллапс. Огромный поток автовозов, завозимых в Россию перед повышением утилизационного сбора, а также нехватка свободного транспорта привели к образованию многомесячных очередей на работающих погранпереходах, — сообщил импортер.

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