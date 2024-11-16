Ученые нашли простой способ увеличить продолжительность жизни минимум на пять лет 4 16.11.2024, 18:05

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Новое исследование провели американские ученые.

Тысячелетиями исследователи по всему миру пытаются найти то, что позволит людям жить вечно или хотя бы существенно увеличить продолжительность жизни. Несмотря на развитие медицины и технологий, мы все еще не слишком приблизились к вечной жизни, однако ученые нашли эффективный способ увеличить ее продолжительность минимум на 5 лет, пишет Futurism (перевод - «Фокус»).

Новое исследование, проведенное американскими учеными и опубликованное в журнале British Journal of Sports Medicine, обнаружило, что взрослые старше 40 лет могут продлить свою жизнь на 5 лет, если будут заниматься спортом столько же, сколько и 25% населения.

В ходе исследования ученые создали прогностическую модель для оценки преимуществ физической активности для продолжительности жизни. Результаты исследователей трижды подтвердили общепринятое мнение о том, что регулярные физические упражнения являются ключом к здоровому старению.

В то же время авторы исследования отмечают, что их поразила степень эффекта, который спорт оказывает на продолжительность жизни. Ученые обнаружили, что физическая активность обеспечивает значительно большую пользу для здоровья, чем считалось ранее. Команда также отмечает, что в своей новой работе использовала более точные средства измерения пользы физически упражнений для здоровья человека.

Для создания прогностической модели ученые извлекли данные трекера активности из национального обследования здоровья людей старше 40 лет. Результаты указывают на то, что для продления жизни необходимо ежедневно двигаться не менее 160 минут в день со скоростью около 4,8 километра в час.

Результаты исследования указывают, что этот простой способ на самом деле может увеличить продолжительность жизни с 78,6 до 84 лет — на шесть лет больше, чем нынешняя средняя продолжительность жизни в США. Между тем, если бы наименее активный квартиль американцев ходил почти на два часа в день больше в том же темпе, их ожидаемое время жизни увеличилось бы на 11 лет.

Авторы исследования отмечают, что их работа является обсервационным исследованием, а значит, что установить причинно-следственную связь попросту невозможно. Тем не менее, занятия спортом не повредят, если медики не советуют вам ограничивать свою активность.

Исследователи также отмечают, что физическая активность не обязательно должна быть представлено исключительно в виде ходьбы часами, на самом деле ходьбу также можно заменить короткими интенсивными тренировками.

При этом существует множество препятствий, которые мешают людям заниматься желаемыми упражнениями, что признают исследователи. В масштабах всего общества решение может не обязательно означать привлечение людей в спортзал. Ученые полагают, что изменение инфраструктуры городов, которая бы поощряла активный спорт, также могло бы оказать положительное воздействие на увеличение жизни.

Важно! Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.

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