«США и Китай могут совместно надавить на Путина» 3 16.11.2024, 18:14

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Для этого у них есть рычаги давления.

Несмотря на самоуверенность Путина, РФ зависит от действий других стран, в частности Соединенных Штатов и Китая. Если они объединятся, то Кремль не будет иметь шансов вести агрессивную войну и диктовать условия мира.

Такое мнение «24 Каналу» высказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж. Он рассказал, какие рычаги влияния на Россию имеет Китай и США.

Taк Китай может сократить объемы закупки энергоресурсов и ограничить поставки всех технологических комплектующих. В результате это сверхмощно финансово и технологически ограничит Россию, потому что не будет альтернативы. Из-за этого даже снизится потенциал нанесения ударов по мирному населению Украины и ведения активной борьбы на фронте.

- КНДР, с которой Россия усиливает сотрудничество, не имеет технологических решений и в этом Пхеньян мало в чем поможет Москве. Да, может передать старые ракеты, однако их количество ограничено. Такая же ситуация с боеприпасами, – отметил Маломуж.

Он убежден, что Китай может мощно ограничить Россию во всех секторах, а тем более политически-оперативно давя на руководство России, сыграть одну из ключевых ролей.

- США и Китай могут совместно надавить на Владимира Путина, – отметил экс-руководитель Службы внешней разведки.

Основной инструмент США – снижение цены на нефть. Во время своей победной речи Дональд Трамп упоминал, что, снизив цены на нефть, может сделать Владимира Путина более контролируемым для мира, в частности для Китая. Если добычу будут наращивать и Соединенные Штаты, и Саудовская Аравия, то цена действительно упадет.

- Эту модель Запад использовал еще против Советского Союза, который в результате развалился, – добавил Маломуж.

Трамп может расконсервировать некоторые источники добычи нефти. Кроме того, США имеют мощное давление на принца Саудовской Аравии и других арабских поставщиков, которые могут снизить цену на нефть до 25 – 30 долларов за баррель. Примерно за полгода это приведет к коллапсу российской экономики.

К слову, 15 ноября нефть зафиксировала очередной спад на рынке. Цены на нефть падают на фоне сигналов из США и Китая, которые являются крупнейшими экономиками мира.

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