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«У Лукашенко тяжелая стадия мозаичной шизофрении»

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  • 16.11.2024, 18:25
  • 3,110
«У Лукашенко тяжелая стадия мозаичной шизофрении»

Диктатор снова бредит.

Сегодня в Климовичах на областных «Дажынках» Лукашенко снова бредит «тунеядцами». Могут готовиться новые меры против безработных.

Читатели сайта Charter97.org очень эмоционально отреагировали на слова диктатора. Приводим некоторые из них:

«Мы наблюдаем с вами классическое раздвоение личности пациента на почве вождизма, вызванного тяжелой стадией мозаичной шизофрении».

«Трутень!Ты уже 30 лет сидишь на шее Беларуси со всем своим выводком».

«Все должны шевелиться, ишачить, чтобы я и моя семейка жили в шоколаде, - Лукашенко».

«Ты поможешь, когда срок в Гааге начнешь мотать».

«А как и кому безработные мешают жить? Мне, например, не мешают. Это им жить мешают самозванец со своей шушерой».

«Трутень 3 %: может начинать с себя и своей шайки»

«Подливай масло в огонь».

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