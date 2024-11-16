«У Лукашенко тяжелая стадия мозаичной шизофрении»2
- 16.11.2024, 18:25
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Диктатор снова бредит.
Сегодня в Климовичах на областных «Дажынках» Лукашенко снова бредит «тунеядцами». Могут готовиться новые меры против безработных.
Читатели сайта Charter97.org очень эмоционально отреагировали на слова диктатора. Приводим некоторые из них:
«Мы наблюдаем с вами классическое раздвоение личности пациента на почве вождизма, вызванного тяжелой стадией мозаичной шизофрении».
«Трутень!Ты уже 30 лет сидишь на шее Беларуси со всем своим выводком».
«Все должны шевелиться, ишачить, чтобы я и моя семейка жили в шоколаде, - Лукашенко».
«Ты поможешь, когда срок в Гааге начнешь мотать».
«А как и кому безработные мешают жить? Мне, например, не мешают. Это им жить мешают самозванец со своей шушерой».
«Трутень 3 %: может начинать с себя и своей шайки»
«Подливай масло в огонь».