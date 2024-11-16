За взятку задержан главный инженер предприятия Мингорисполкома 1 16.11.2024, 18:36

Он входил в комиссию по противодействию коррупции.

В октябре 2024 года был задержан главный инженер и заместитель генерального директора Управления дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома. Эту информацию «Зеркалу» подтвердили три не связанные между собой источника. От сотрудников предприятия нам также стало известно о нездоровой психологической обстановке в коллективе.

«Подозревают по ст. 430 Уголовного кодекса в получении взятки»

Управление дорожно-мостового строительства и благоустройства (УДМСиБ) — это государственное предприятие, входящее в структуру Мингорисполкома. Оно занимается строительством и ремонтом дорог, а также производством тротуарной плитки, гранулированного асфальта и железобетонных конструкций для мостов и дорог.

По словам одного из сотрудников предприятия, который долгое время работает в УДМСиБ, после прихода в июне 2022 года нового генерального директора Владимира Латушкина у них начались проблемы.

Владимир Латушкин, генеральный директор Управления дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома. Фото: udms.by

— В апреле 2023-го Латушкин назначил нового главного инженера и, по совместительству, заместителя генерального директора. Им стал его друг Александр Лаппо, — говорит собеседник.

По его словам, в октябре 2024-го Лаппо прямо на рабочем месте задержали за взятку.

— Задержали его сотрудники Отдела по борьбе с экономическими преступлениями МВД, точные причины нам не сообщили, но известно, что Лаппо подозревают по ст. 430 Уголовного кодекса в получении взятки. Всех руководителей вызывали на допросы. Ходят слухи, что генерального директора задерживали на три дня.

На сайте УДМСиБ отсутствует информация о главном инженере предприятия и его фотографии, но на некоторых страницах нам удалось найти упоминания об Александре Лаппо. Примечательно, что он был членом комиссии по противодействию коррупции на предприятии.

Задержание Лаппо подтвердил еще один сотрудник УДМСиБ. Журналисту, позвонившему в приемную предприятия под видом клиента, сообщили, что Александр Лаппо не работает там уже более месяца.

«Угрожают работникам увольнением, говорят, что найдут замену каждому»

Сотрудники УДМСиБ рассказывают, что силовики из ОБЭП сейчас активно проверяют документацию предприятия и деятельность его руководства. Они не исключают, что в скором времени на предприятии могут произойти новые задержания.

— Среди старых сотрудников сейчас только и разговоров о том, кто будет следующим. Событий, имеющих приметы коррупции, у нас хватает. С приходом нового генерального директора Латушкина на предприятии в целом установилась нездоровая атмосфера. Он начал нанимать на руководящие должности своих друзей и знакомых. Кроме уже задержанного Лаппо, у нас появился новый руководитель одного из подразделений. Им стал человек, ранее не работавший в нашей сфере, но он муж начальницы отдела кадров, поэтому его взяли. Похожая ситуация в других подразделениях. Новые руководители, близкие к генеральному директору, постоянно угрожают работникам увольнением, говорят, что найдут замену каждому. Заставляют собирать сплетни о других сотрудниках.

Собеседник уверен, что, кроме кадровых решений генерального директора УДМСиБ, силовиков может заинтересовать и то, как на предприятии тратят деньги на проведение корпоративных мероприятий.

— После прихода Латушкина у нас вместо одного общего для всех корпоратива на Новый год стали проводить несколько, но участие в них принимает только руководство, обычных работников не зовут, — поясняет он. — Рабочим из-за такого отношения очень неприятно и обидно, ведь они вкалывают, и все держится именно на них. Средства на эти мероприятия руководство берет из профсоюзных денег, об этом нам постоянно говорят представители профсоюзов. Снимают дорогие рестораны, например, последний корпоратив с шоу-программой, посвященный Дню строителя, проходил в гостинице Double Tree на проспекте Победителей.

Источник утверждает, что многих работников не устраивает психологическая атмосфера на предприятии, но предъявлять претензии новому руководству они не решаются, опасаясь увольнения.

— Люди просто не хотят идти на работу, чтобы не чувствовать себя униженными руководством. Тех, кто не согласен и осмеливается спорить, увольняют в течение трех дней, — заявляет собеседник.

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