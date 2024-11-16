В Беларусь из Западной Европы смещаются фронтальные разделы
- 16.11.2024, 18:59
Они скажутся на погоде в стране.
17 ноября погоду в Беларуси в основном будет определять теплая влажная воздушная масса атлантического происхождения, лишь днем по северо-западной половине скажется влияние атмосферного фронта. Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Утром и днем преимущественно по северо-западной половине страны пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0..+6°С, максимальная днем +2..+8°С. Атмосферное давление будет интенсивно падать.
18-19 ноября республика будет находиться под влиянием фронтальных разделов, смещающихся с Западной Европы.
18 ноября облачно. Временами ожидаются осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, западный порывистый, днем местами по северо-западу сильный порывистый. Температура воздуха в течение суток составит 0..+5°С, в дневные часы по Гомельской области воздух прогреется до +7°С.
19 ноября облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем местами по республике пройдут осадки (мокрый снег, дождь). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура минимальная ночью -2..+3°С, максимальная днем -1..+5°С.