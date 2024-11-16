Белорус показал лайфхак, как ездить в пустом троллейбусе, и поразил соцсети 3 16.11.2024, 19:21

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Все дело в его одежде.

Минчанин выложил в TikTok ролик, в котором показал, как благодаря одному-единственному предмету гардероба распугать пассажиров общественного транспорта. Некоторые комментаторы оценили лайфхак, но другие просят мужчину так не делать, отмечает «Зеркало».

«Не понимаю, чего люди при моем приближении бегут из тралика (троллейбуса. — Прим. ред.)?» — задался вопросом житель Минска.

Оказалось, что все дело в его темно-синей жилетке, очень похожей на форменную экипировку контролеров общественного транспорта. Завидев эту узнаваемую одежду, пассажиры стараются избежать встречи с «проверяющим».

Некоторые пользователи оценили этот «лайфхак на свободный автобус» и даже посоветовали автору ролика «налепить бейдж». Но другие то ли в шутку, то ли всерьез возмутились: среди самых популярных комментариев — «Быстро снял» и «Пошел переоделся».

«Я каждый раз от этих жилеток шарахаюсь, зачем людей пугать!»

«Как же это жестоко».

«Я так из-за деда в жилетке чуть инфаркт не словил, выдохнул, а за ним был контролер. Я умер».

«О, у моего мужа синяя папка и замок на груди, я помню, надела ее и камеру телефона подставила туда. Выходящих и смотрящих, выглядывающих людей было очень много, все с остановки шарахались».

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