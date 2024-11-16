Стало известно, кто может стать спецпосланником Трампа по Украине 1 16.11.2024, 19:26

2,622

Это одна из самых влиятельных фигур с самого начала предвыборной кампании Трампа.

Адвокат Борис Эпштейн, который координировал защиту в уголовных делах Дональда Трампа, предложил новоизбранному президенту США свою кандидатуру на должность спецпредставителя Белого дома по российско-украинской войне.

Об этом пишет издание The New York Times (перевод - «Униан») со ссылкой на собственные источники. Издание сообщило, что Эпштейн родился и вырос в РФ и не имеет опыта во внешней политике. Он даже рассказывал, что у него есть родственники и в Украине, и в РФ.

По данным источников, несколько человек в команде Трампа были шокированы идеей назначения Эпштейна на такой деликатный дипломатический пост. При этом, сам Трамп, по данным издания, воспринял это предложение заинтересованно. Он не отверг предложение, но и не согласился с ним.

NYT пишет, что в команде Трампа нет никого, кто сейчас усомнился бы в уровне его влияния. Он быстро стал одной из самых влиятельных фигур еще с начала президентской кампании, несмотря на то, что не играл в ней официальной роли. Теперь он среди прочего также формирует часть информации, которую получает Трамп.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com