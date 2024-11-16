Чебурнет в посудной лавке 1 16.11.2024, 19:30

3,060

Россия разделилась на две части.

Для тех, кто следит за происходящим на просторах российского интернета, учения по отключению от всего на свете, которые устраивает Роскомнадзор, — обычное дело. Но чем тревожней обстановка, тем больше внимания. Следующие — в декабре. Под прицелом — региональный сегмент. О каких конкретно регионах идет речь, неизвестно, но тестируют локализацию — отключение заграничного трафика, пишет журналист «Новой газеты» Антон Меркуров.

К этим мероприятиям можно относиться по-разному. С одной стороны, рутина, у военных, например, часто проходят разнообразные учения. Почему бы подобное не проводить в Сети? С другой — характер этих учений и ожидание, что одно из них перейдет в войну в киберпространстве.

В любом случае это событие заставляет нервничать всех. Само ведомство тоже — надо отчитаться об успехах. Участников отрасли — опять слон в цветник лезет. Пользователей — как там YouTube?

В реальности же все это происходит «как-то». Это будет самая честная формулировка и самый объективный анализ. Где-то, действительно, попробуют отрубить заграничную маршрутизацию, где-то просто подпишут акт о выполненных работах. Кто-то так и не узнает об этом знаменательном событии.

Так что если в середине декабря ночью или ранним утром у россиян будут проблемы с интернетом — а это гарантированно, так как слон не без последствий гуляет по буфету — о том, что какое-то ведомство проводит учения, они даже и не вспомнят.

Если ненадолго вернуться в нормальный мир, то «учения по отключению интернета» — это какая-то дичь, невозможная для анализа. Урок ОБЖ «Как правильно стрелять себе в ногу». Если чиновникам так уж хочется развлечений — мерялись бы тем, у кого интернет быстрее. Но Speed Test то ли запрещен, то ли заблокирован или вот-вот будет чем-то признан.

Реальная жизнь показывает другое.

Итак, ключевые слова: «регионы» и «зарубежный трафик». Первое объяснимо легко. Для начала, проводить учения в Москве невозможно — там завязано слишком много, чтобы рисковать сомнительной отчетностью. Ну и главная угроза — не сытая столица: тут все решается, а начнется как раз где-то на бескрайних просторах. Второе — страх заграницы. Это гипертрофированная паранойя первых лиц, выраженная в технической реализации. Если Китай или Иран и могут себе позволить три провода в страну, то России, наоборот, надо наращивать международные магистрали, а то тормозить начнет скоро и всё безо всяких учений.

Все это демонстрирует страх государства перед собственными гражданами. Бессмысленные и противоречащие себе формулировки, типа «Обмен информацией должен быть свободным, но обществу нужно оградить себя от деструктивного влияния». Мало того что бестолковые, так еще и дорогие действия — типа учений по отключению и вообще всей этой бесконечной блокировке сайтов. Ничего не поможет.

Проблема внутри. YouTube с его общественно-политическим контентом — утешение, не более. Иностранное влияние — минимально. Теперь только через Стамбул.

Все заблокировано. А счастья нет. Так что когда народ начнет спрашивать, будет не очень важно, работает ли WhatsApp и что там с заграничными трафиком.

Обсуждение подобных вопросов всегда ставит в неудобную ситуацию. Кажется, что это какой-то дурной сон не очень здорового человека, галлюцинация или просто глупость. Вон там, за углом буквально, уже все попробовали и переключились на другие вопросы. Даже не мечтая о лучшем: вот было бы шоу, если б Россия попыталась опередить Евросоюз с его беспощадными законами о персональных данных… Нет, мы лучше пойдем проверять дырки в заборе.

Очередные блокировки вывернули наизнанку весь рунет, поскольку протоколам шифрования все равно: «патриот» ты или «иноагент»

Отдельно хочется передать всем тем невидимым героям, что сегодня обеспечивают Россию связью. Вроде и ждешь больших подвигов, но, понимая, под каким давлением находится интернет, провайдерам хочется только посочувствовать. Сделать так, чтобы все работало быстро и хорошо, — уже не самая банальная задача. А тут еще ведомство со своими учениями.

В декабре будет весело, ну или бурно, скажем так. Во всяком случае, хочется на это надеяться. Прогнозы дело — неблагодарное, но всегда хочется верить в лучшее.

А может, будет скучно, мир, несмотря на горячие точки, подчинится традициям зимы, Рождества и ожиданию Нового года, и какие-то неполадки декабрьской ночью, даже если и будут заметны, то не произведут особого впечатления.

И пусть, справедливости ради, не везде идеально, но все же местами досадно. Что все достижения недавнего прошлого, вся гордость за местное образование, ценившееся по всему миру, все вот эти банки, провайдеры и операторы и даже пресловутый Ростелеком немало приложили усилий для развития Сети. Как с точки зрения сервисов, так и инвестициями в инфраструктуру. А имеем ныне — бесконечные регуляции, невозможность вкладывать средства в развитие Сети, комсомольскую нагрузку в виде черных ящиков от ФСБ и — как результат — рост тарифов.

И чтобы совсем жизнь медом не казалась — возмущения пользователей (ведь посмотреть на происходящее дальше интернет-провайдера или сотового оператора страшно). А дальше — проверки и прочие учения.

Еще недавно со сцен финансируемых государством форумов и разнообразных конференций звучали громкие цифры и показатели развития. Сколько подключено, какая скорость… Сегодня говорить о свершениях не приходится. Если верить социологическим опросам, YouTube — одна из главных тревог населения (несмотря на то что говорит Песков). А это, кстати, — тот самый заграничный трафик. Так что даже тут Роскомнадзор умудряется сыпать всякую дрянь на рану, насилуя и без того изолированный интернет.

Если учения пройдут успешно, а сомнений в этом, конечно же, нет, то пора признать: суверенный интернет, чебурнет или, как еще назвать подчиняющийся законам сегмент интернета, случился. Все, за исключением популярного видеохостинга, отключилось. Страна — и тут снова выручают технологии — разделилась на две части, которые пошли на три буквы. Каждая — в свою сторону.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com