В Беларуси по «экстремистским» статьям задержаны 12 украинцев 16.11.2024, 19:38

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Об этом сообщил Игорь Кизим.

Посол Украины по особым поручениям в Беларуси Игорь Кизим сообщил, что в Беларуси по «экстремистским» статьям задержаны как минимум 12 граждан Украины.

Такую цифру заключенных соотечественников Игорь Кизим назвал в комментарии «Медиазоне» во время форума Острожских, который 16-17 ноября проходит в Киеве. С некоторыми из задержанных уже встречался украинский консул.

По словам Кизима, белoрусские власти обычно не информируют Украину о задержании ее граждан.

«Они могут попасть в списки нашего посольства только в том случае, если захотят сами, или родственники сообщат. Иногда мы берем информацию у правозащитных организаций», – сказал посол.

Игорь Кизим также отметил, что многие украинцы, задержанные в Беларуси, уже долгое время живут в стране, имеют там семьи.

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