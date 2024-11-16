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Глава Еврокомиссии о прекращении поставок «Газпрома» Австрии: Мы готовы к этому

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  • 16.11.2024, 19:51
Глава Еврокомиссии о прекращении поставок «Газпрома» Австрии: Мы готовы к этому
Урсула фон дер Ляйен

Европа имеет запасы газа.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала прекращение поставок газа в Австрию «Газпромом» России.

Об этом фон дер Ляйен написала в соцсети Х (Twitter).

Президент Европейской комиссии заявила, что несмотря на шантаж России, Европа готова к зиме и имеет запасы газа.

«Путин снова использует энергию как оружие. Он пытается шантажировать Австрию и Европу прекращением поставок газа. Мы готовы к этому и готовы к зиме. Газовые хранилища по всему ЕС заполнены», – заверила заявила глава Европейской комиссии.

О прекращении поставок российского газа в Австрию стало известно после того, как OMV объявила о прекращении платежей «Газпрома» для возмещения арбитражного вознаграждения в размере 230 миллионов евро.

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