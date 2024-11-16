В Беларуси известный девелопер подался на банкротство 16.11.2024, 20:06

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Раньше он судился со строителями из-за невыплаты зарплат.

Экономический суд Минска открыл дело о банкротстве с ликвидацией ООО «ГлавИндустрияСтрой». Девелопер сам подал заявление о банкротстве. Единственный участник должника — белoрус Илья Шилков, сообщает myfin.by.

Антикризисным управляющим в этом деле назначено ООО «АльтерДирект».

Кредиторы должника подали требований к погашению на общую сумму 3,2 млн рублей. При этом задолженность девелопера перед госбюджетом — 1,7 млн рублей. Должник не оспаривает сумму долга, но констатирует, что не имеет для ее погашения таких активов, как недвижимость, транспорт, электронные деньги.

Торги по реализации имущества должника позволили получить 11,9 тысячи рублей для расчетов по долгам. Остаточная стоимость основных средств, имеющихся у должника, — 14,3 тысячи рублей. Антикризисному управляющему предстоит поработать над взысканием дебиторской задолженности на сумму 64,3 тысячи рублей.

Компания «ГлавИндустрияСтрой» эмитировала токены на площадке Finstore.by на общую сумму 500 тысяч долларов, но смогла привлечь лишь 70 тысяч.

Ближайшее судебное разбирательство по делу суд назначил на 16 января 2025 года.

Компания «ГлавИндустрияСтрой» известна на рынке коммерческой недвижимости с 2013 года, она специализировалась на проектировании и строительстве торговых центров в Минске и регионах, управляла построенными объектами, продавала торговые помещения и сдавала их в аренду.

Например, девелопер построил в 2022 году ТРЦ GREEN TIME в Минске и планировал до 2025 года возвести ТЦ «Солар» в Гомеле.

Напомним, в 2022 году некоторые строители, которые не получили от компании часть денег за работу по возведению торгового центра в столице, были вынуждены обратиться в суд.

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