Welt: B плане победы Зеленского есть тайный пункт, вписанный для Трампа 1 16.11.2024, 20:15

Украина имеет козырь.

Украина имеет козырь, чтобы перетянуть избранного президента США Дональда Трампа на свою сторону в переговорах о прекращении войны с Россией. Этот козырь содержался в так называемом плане победы, который президент Украины Владимир Зеленский ранее передал союзникам.

Этот пункт оставался скрытым от общественности, пишет Welt (перевод - «Униан»).

Издание отмечает, что в Киеве очень нервничают из-за неопределенных перспектив, которые несет в себе до сих пор необъявленная стратегия Трампа по окончанию войны. Зеленский сейчас всеми силами пытается улучшить свое положение, чтобы не соглашаться на все, что Киеву попытаются навязать. Ссылаясь на источники в украинских правительственных кругах, Welt пишет, что сейчас Киев пытается как можно быстрее «записаться на прием» к Трампу.

В частности утверждается, что Зеленский и Трамп еще в сентябре на встрече в Нью-Йорке обсуждали ранее неизвестную часть плана победы. Этот пункт предусматривает, что именно Трамп может в будущем решать, кому разрешено инвестировать в Украину. «Кто угодно, но не Китай» - так описывали идею. Логика этого заключается в том, чтобы удержать Пекин от любых будущих планов в отношении Украины, чтобы он не получил доступа к ценным ресурсам.

По словам инсайдера, Зеленскому посоветовали в общении с Трампом педалировать тему Китая в контексте российско-украинской войны. Мол, «Индийско-Тихоокеанский театр военных действий начинается в Украине». Именно поэтому Украина предложила предоставить западным партнерам первоочередной доступ к своим ископаемым ресурсам.

Предложение заменить американские войска в Европе украинскими солдатами тоже было направлено именно на Трампа. Расходы на размещение американских солдат в Европе раздражали Трампа еще во время его первого срока пребывания в должности.

«Для Зеленского многое будет зависеть от успеха этой стратегии в ближайшие недели. Как только война закончится, независимо от того, из-за хорошей или плохой сделки для Украины, ему придется провести президентские выборы, которые были отложены с мая этого года», - пишет Welt.

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