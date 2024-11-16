Что продают на минской Комаровке в середине ноября? 16.11.2024, 20:43

Есть даже противовирусный хет-трик.

Домашнее варенье, моченый чеснок, полезный корнеплод — эти и другие необычные товары нашли в Минске на Комаровке 16 ноября «Минск-Новости».

В середине ноября на рынке продают варенье из клубники, брусники, крыжовника, ежевики и даже абрикоса. Цена — от 12 до 15 рублей за литровую баночку.

Здесь же кадушки и стекляшки с домашними соленьями: острый перец, помидоры, капуста — ее фасуют пакетами. Моченый чеснок отдают за 20 рублей за кило. За картофель на Комаровке сегодня просят от 80 копеек до 4 рублей за кило, мытый чуть дороже — от 2,5 до 3,5 рубля.

А сейчас про тот самый корнеплод для мужчин — это обычная петрушка. Цена вопроса — пять рублей за килограмм. Продавец, рассказавшая о необычных свойствах зелени, проинструктировала, как и с чем ее употреблять.

— В целом петрушка полезна всем для хорошей работы желудочно-кишечного тракта, — сказала она. — Вкусно и в салаты, и в супы добавлять.

На соседнем прилавке — гора тыкв всех форм и размеров. Килограмм — пять рублей, бутылочная — по шесть.

Все еще много зелени. Разброс от 80 копеек до 10 рублей за 100 граммов. По нижней границе — перьевой лук, укроп и петрушка (уже листовая). Чуть дороже кинза — за нее просят 1,5 рубля, мята — 2, а рукола по 4,5. Редис отдают за четыре рубля за пучок.

Рядом идеальный противомикробный хет-трик: чеснок из Узбекистана по 18 рублей за кило, китайский имбирь — по 29, турецкий острый перец по 35.

На Комаровке по-прежнему много помидоров: и малиновые, и желтые, и черно-зеленые сорта «кумато». Цена разбегается внушительно: от 4 до 55 рублей за кило. Колючих огурцов все меньше, их место прочно занимают гладкоплодные гибриды. Стоимость овоща от 4 до 20 рублей за килограмм.

Цены на огромные и увесистые кочаны капусты начинаются от 90 копеек. Но это белокочанная. А вот брюссельская ощутимо дороже — 20 рублей за полкило. Обе отечественного производства.

Мандарины на рынке продают от 4,9 до 25 рублей за кило. Есть классические, мини, зеленые — на подходе. Хурма стоит от 3,5 до 35 рублей за кило, гранаты — от 7 до 45 рублей. На одном из прилавков продают гранатовый сок по 25 рублей за полулитровую бутылку. Для такого объема нужно примерно три килограмма фрукта.

Неподалеку продают клубнику из Нидерландов. Стоит 70 рублей за кило. Точечно встречается местная малина по 15 рублей за контейнер (250−300 граммов). Литровая банка болотной клюквы продается за 12 рублей.

Груши предлагают на Комаровке от 5 до 25 рублей, яблоки — от 1,5 до 10. Ананасы с пометкой «медовые» — от 15 до 35 рублей. Все еще есть дыни и арбузы: от восьми рублей за кило.

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