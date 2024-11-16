В минских Шабанах затопило стоянку с автомобилями 16.11.2024, 21:20

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Поврежден участок трубопровода.

В промзоне Шабаны повредили участок трубопровода, в результате чего затопило автомобильную стоянку, сообщает телеграм-канал «Минск | Заводской район».

Очевидцы происшествия предположили, что во время строительных работ вбитая свая пробила канализацию, и вода затопила парковку, на которой стояло немало автомобилей.

— Промзона Шабаны, где стоянка Rudolf Riegler и неподалеку еще была стоянка «Евроопта», по крайней мере какое-то время назад. Машины затопило. Отец в рейсе, он сказал, что в рабочем чате появилась информация. Я подъехал: тут был нормальный уровень воды. Много уже откачали, но вопрос: по чьей вине все это? У отца машина высокая, с ней, скорее всего, ничего не случится. Да и Volvo есть Volvo. А с Peugeot, который рядом стоял, мне кажется, будет что-то печальное, — пишет очевидец.

В «Минскводоканале» заявили, что информация о прорыве канализации недостоверная.

«При проведении строительно-монтажных работ был поврежден трубопровод. Наши сотрудники оперативно локализовали поврежденный участок», — рассказал главный инженер предприятия Антон Голоскок.

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