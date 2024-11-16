G7: Россия - единственное препятствие для мира в Украине 2 16.11.2024, 21:26

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«Большая семерка» выразила готовность заставить РФ заплатить высокую цену за агрессию.

Восстановление мира в Украине зависит исключительно от РФ, уверена группа крупнейших индустриальных государств. «Россия остается единственным препятствием на пути к справедливому и долгосрочному миру», - заявили руководители государств и правительств Германии, Италии, Франции, Канады, США, Японии и Великобритании в субботу, 17 ноября, в Риме.

Как сообщает «Немецкая волна», в заявлении, приуроченном к 1000-му дню полномасштабного российского вторжения, страны G7 подчеркнули свое единство в непоколебимой поддержке Украины в ее «борьбе за суверенитет, свободу, независимость, территориальную целостность и восстановление». Они также выразили уважение Украине, продемонстрировавшей «беспримерную стойкость и решимость» в защите «своей земли, своей культуры и своего народа».

Кроме того, «большая семерка» заявила о готовности заставить Россию заплатить высокую цену за военную агрессию посредством «санкций, экспортного контроля и других эффективных мер» и признали влияние российской агрессии на уязвимых людей во всем мире.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский выразил намерение завершить войну дипломатическим путем не позднее 2025 года. «С нашей стороны мы должны сделать все, чтобы в следующем году война закончилась. Дипломатическими путями. Это очень важно», - заявил он в интервью телеканалу «Суспильне». Однако, по словам Зеленского, правитель РФ Путин не стремится установить мир.

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