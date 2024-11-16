В Курской области российские морпехи сдаются в плен бойцам ВСУ 16.11.2024, 22:02

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иллюстративное фото

Их моральный дух подорван.

Россияне свою 810-ю бригаду морской пехоты уже раздули до размеров дивизии. Несмотря на то, что место ее дислокации в оккупированном Севастополе, в нее гребут фактически всех подряд, со всех регионов. Часто бойцы бригады сдаются в плен украинским войскам. Об сказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

- До сих пор россияне называют 810-ю бригадой, почему-то. Хотя раздули ее уже до размеров дивизии. То есть они, как всегда, применяют ту же самую тактику, что и их наставники моральные, Жуков и «компания». То есть вот эта «жуковщина» во всем проявляется. Сейчас они вынуждены выгребать весь ресурс, какой у них только есть», — акцентировал Плетенчук.

Он напомнил, что украинские морпехи сталкиваются в боях с оккупантами из 810-й бригады на разных направлениях фронта.

«Сейчас это та же самая Курщина. Активно попадают бойцы 810-й бригады в плен. Иногда и сами приходят. Такая у них ситуация интересная сложилась, что в Крымскую бригаду гребут фактически всех подряд со всех регионов. И в первую очередь, конечно же, из Крыма, где же еще людей набирать», — сказал гость эфира.

Плетенчук также напомнил, что РФ не прекращает незаконно призывать в свою армию жителей временно оккупированного Крымского полуострова.

«Печальным есть тот фактор, что 10 лет назад, когда российские оккупанты захватили Крым, некоторые нынешние призывники в школу ходили, в 4-й класс, а сейчас они уже в окопах. Это вот та самая имперская тактика, независимо от того, как РФ называется сегодня, — использовать на захваченных территориях мирное население для того, чтобы в последующем их же руками продолжать захват следующих территорий», — отметил спикер ВМС ВСУ.

Ввиду нехватки живой силы, россияне вполне могут пойти на то, чтобы отправлять на фронт срочников, считает Плетенчук.

«У них, конечно, есть большая потребность в личном составе, поэтому срочники в какой-то момент, конечно же, будут вынуждены тоже пойти на так называемую «СВО». В принципе, на Курщине мы уже наблюдали, как госграница была охраняема фактически только срочниками», — отметил гость эфира.

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