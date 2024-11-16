Соцслужбы потребовали, чтобы белоруска в декрете вернула пособие на ребенка 1 16.11.2024, 22:10

Ребенку всего 10 месяцев.

Белоруска рассказала в TikTok, что рожала своего сына на родине, после появления малыша она получала на него детское пособие. Когда ребенку исполнилось полгода, семья полетела в Турцию, чтобы навестить родственников отца ребенка, пишет «Зеркало».

Через некоторое время мама белоруски рассказала, что на имя дочери пришло письмо, в котором сообщалось, что декретница должна вернуть государству пособие на ребенка за шесть месяцев.

— У нас как раз на ближайшее время были куплены билеты в Беларусь. Мы прилетаем туда, и мне задают вопрос: «Куда и на что вы потратили деньги?» В смысле куда? У меня на руках маленький ребенок, который еще даже не ходит, ему всего лишь десять месяцев, — рассказала блогерша.

@sozener.di Честно говоря я была шокирована ,ведь в любом случае ребенок гражданин этой страны 🤷‍♀️но мы все вернули и спали спокойно . А вы как считаете , нормально ли это ? Девочки , обязательно берите на заметку себе кто из Беларуси и получает пособие 🇧🇾 ♬ оригинальный звук - sozener.di

По словам декретницы, на это ей ответили, мол, мы не можем знать этого, и дали один месяц на то, чтобы она вернула деньги на определенный счет.

— Девочки, если вы собираетесь выезжать за пределы Беларуси и при этом вы получаете детское пособие, то вы обязаны предупредить об этом госорганы. Потому что вы не имеете права получать эти деньги, если ребенок будет находиться за границей дольше двух месяцев.

Под роликом автор написала, что она шокирована произошедшей ситуацией. Она считает, что все равно ребенок остается гражданином Беларуси. Тем не менее пособие за полгода они вернули «и спали спокойно».

В комментариях некоторые пользователи писали, что они знали о таком законе. Причем многих предупреждали об этом в бухгалтерии по месту работы и в других местах. Многие возмущены таким требованием. Иногда мамы попадали в аналогичную ситуацию: кто-то возвращал пособие, а у кого-то висит долг и растет пеня.

Вот некоторые комментарии на эту тему:

«Непонятно. Ребенок гражданство не менял, в другом государстве его не содержали. Он что, в тюрьме?»

«То есть ребенок в течение этих месяцев не ест, не пьет, подгузники не использует и одежду не носит, естественно, не болеет».

«У нас столько законов на все случаи жизни, чтобы их знать, нужно не работать, а день и ночь их читать. А еще всякие дополнения и исправления».

«Была похожая ситуация, ездила в Санкт-Петербург на одну неделю в июне. В октябре мне позвонили и сказали, что я отсутствовала в Беларуси больше двух месяцев. При этом у них были данные, что этот период был апрель-май. Пришлось брать справки, что ребенок посещал сад».

«Чтобы они так деньги возвращали родным человека, который год до пенсии не дожил».

«Муж хорват, тоже ездим туда, но пока сроки не превышали. Мне сказали, что если точно не знаешь, на сколько едешь, то лучше написать заявление о приостановке выплат, а по возвращении — на возобновление. И там они решат, дать или нет. Если этого не сделать, то нужно будет вернуть деньги. Также нужно их предупреждать, когда едешь за границу и когда вернулся».

Что говорит закон?

Белoрусы с детьми до трех лет, которые выезжают за границу более чем на два месяца или проживали за рубежом в общей сложности больше 183 дней за календарный год, должны предупредить об этом соцслужбы. В таком случае до возвращения в страну им прекратят выплаты пособий. Если этого не сделать, то можно оказаться среди должников государству и и заработать «уголовку».

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