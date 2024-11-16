закрыть
16 ноября 2024, суббота, 23:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Грузия выиграла детское «Евровидение-2024»

  • 16.11.2024, 22:30
  • 1,154
Грузия выиграла детское «Евровидение-2024»

Страну представляла Андриа Путкарадзе с песней To My Mom.

Сегодня, 16 ноября, состоялся грандиозный финал масштабного детского песенного конкурса. Детское «Евровидение-2024» прогремело в Мадриде на арене Caja Mágica.

Его победителем стал Андрей Путкарадзе из Грузии с песней To My Mom («Моей маме»).

Победителя детского «Евровидения» определяют по результатам голосования зрителей (50%) и жюри из 17 стран-участниц (50%)

Отметим, что среди участников снова не было Беларуси. Страну исключили из Европейского вещательного союза ещё в 2021 году.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко как Черненко
Лукашенко как Черненко Ирина Халип
Полковнику никто не пишет и даже не звонит
Полковнику никто не пишет и даже не звонит Владимир Халип
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной Aлександр Мусиенко
Россия Путина слаба
Россия Путина слаба Петр Зашев