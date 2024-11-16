Грузия выиграла детское «Евровидение-2024»
- 16.11.2024, 22:30
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Страну представляла Андриа Путкарадзе с песней To My Mom.
Сегодня, 16 ноября, состоялся грандиозный финал масштабного детского песенного конкурса. Детское «Евровидение-2024» прогремело в Мадриде на арене Caja Mágica.
Его победителем стал Андрей Путкарадзе из Грузии с песней To My Mom («Моей маме»).
Победителя детского «Евровидения» определяют по результатам голосования зрителей (50%) и жюри из 17 стран-участниц (50%)
Отметим, что среди участников снова не было Беларуси. Страну исключили из Европейского вещательного союза ещё в 2021 году.