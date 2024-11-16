Куда можно слетать в декабре из Минска без визы и теплого моря 16.11.2024, 23:03

Пять вариантов.

Отпуск в декабре? Как отдохнуть и куда можно слетать прямым рейсом из Минска без визы? Smartpress.by cобрал пять интересных городов на расстоянии не более 5 часов лёту. И где может быть немножко теплее.

Около 4 часов займет перелет из Минска в Баку. Билет в одну сторону можно купить от 558 рублей.

Что там интересного? Крепостная стена окружает Старый город. В нем находятся бывшая королевская резиденция Дворец ширваншахов и знаменитая Девичья башня. Примеры современной архитектуры города — Центр Гейдара Алиева, построенный по проекту знаменитого архитектора Захи Хадид, и "Пламенные башни" – три небоскреба, оснащенные светодиодными экранами.

Температура воздуха в декабре около +7°C. Возможны снегопады.

В середине декабря можно слетать Астану от 683 рублей в одну сторону. Дорога займет 4 ч 10 минут.

Что там интересного? Гиды советуют остановиться для проживания на бульваре Нуржол и в его окрестностях. Здесь самые высокие небоскрёбы не только столицы, но и всей республики. Главная достопримечательность —105-метровый монумент Байтерек — дерево жизни, в кроне которого находится золотое яйцо мифической птицы Самрук.

В этно-мемориальном комплексе "Атемекен" на территории Центрального парка можно совершить путешествие по всей стране за пару часов и рассмотреть 14 областей и два главных города Казахстана — Астану и Алма-Аты — в миниатюре.

Также можно посмотреть одну из самых больших мечетей Центральной Азии "Абу Насыр аль-Фараби", ботанический сад, поющий фонтан, труимфальную арку, музеи, парки.

Теплее одевайтесь. Днем в Астане в декабре средняя температура воздуха составляет -11°C, а вечером -13°C.

В Ереван в декабре можно улететь начиная от 521 рубля.

Есть прямой рейс "Белавиа", который домчит вас в тепло за 4 часа. Есть "Аэрофлот" с пересадкой в Шереметьево или Пулково.

Что там интересного? На главной улице города находится Институт древних рукописей Матенадаран, где собраны тысячи древнегреческих и армянских манускриптов. Центр архитектурного ансамбля Еревана – площадь Республики с поющими фонтанами и здание правительства с колоннадой. В Национальном историческом музее представлены археологические находки, например кожаная обувь приблизительно 3500 года до н. э.

Температура воздуха в этом месяце здесь около +3-4°C.

За 4 ч 45 минут до Ташкента довезет авиакомпания Uzbekistan Airways. Самый дешевый билет на сегодня стоит 754 рубля. Есть рейсы с пересадкой в Москве (со сменой аэропорта и без), но вся дорога может занять аж до 2 суток. Ну, разве что вы хотели погулять по российской столице во время длительной пересадки.

История города насчитывает более 2000 лет. Все его основные достопримечательности удобно расположены в центре города. В Музее истории Тимуридов хранятся манускрипты, оружие и другие реликвии знаменитой династии. Рядом расположен огромный Музей истории Узбекистана, где представлены древние буддийские артефакты. Над городом возвышается Ташкентская телебашня, со смотровой площадки которой открывается панорамный вид на город.

В Ташкенте в декабре можно ожидать сухую погоду и до +5-10°C днем.

В Пекин улететь тоже просто. Без пересадок из белорусской столицы домчит Air China за 8 часов. Билеты сейчас продаются от 3160 рублей.

Можно в разы дешевле, но с пересадкой в Москве — от 933 рублей. Пересадка длится от 6,5 часов до 10 ч 45 минут. Это время можно использовать, например, для того, чтобы прокатиться на кольцевой электричке по российской столице или посмотреть самый центр города. Еще почти 8 часов и вы в Beijing — северной столице народной республики.

Он славится как своими современными зданиями, так и древними архитектурными памятниками, среди которых величественный Запретный город – императорский дворец времен династий Мин и Цин. Поблизости от него раскинулась гигантская пешеходная площадь Тяньаньмэнь, где расположены мавзолей Мао Цзэдуна и Национальный музей Китая.

Средние минимальные и максимальные температуры в декабре в Пекине составляют от -6°C до +4°C соответственно. В Пекине в декабре почти не бывает дождей. Может пойти снег, но измеримый снег выпадет в среднем только в 1 или 2 дня.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com