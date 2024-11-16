Экс-глава МИД Украины рассказал, как Шольц советовался с Зеленским по поводу звонка Путину
- 16.11.2024, 23:17
Решение немецкого канцлера имеет несколько последствий.
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что канцлер Германии Олаф Шольц несколько месяцев назад советовался с президентом Украины Владимиром Зеленским относительно уместности звонка главе Кремля Владимиру Путину.
Об этом он написал в X (Twitter), передает «Европейская правда».
По словам экс-главы МИД, несколько месяцев назад Шольц спросил у Зеленского, будет ли уместным звонок Путину.
«Зеленский выступил против этой идеи, и Шольц воздержался», – рассказал он.
Однако, как отметил Кулеба, после выборов в США Шольц, несмотря на предыдущие возражения Зеленского о целесообразности переговоров с Путиным, решил позвонить главе Кремля.
«Зеленский публично, но мягко раскритиковал его за это», – отметил он.
По мнению Кулебы, такое решение немецкого канцлера имеет несколько последствий, среди которых, в частности то, что Путин «вырвался из европейской изоляции, и Германия проложила ему путь, сразу после Венгрии2.
Кулеба обратил внимание и на то, что таким шагом Шольц ударил по репутации Германии среди украинцев.
Также экс-министр уверен, что такое решение немецкого канцлера не укрепит его имидж среди немецких избирателей.
В то же время бывший глава МИД признал, что может не знать «всех аргументов в пользу этого звонка», однако он «пытается понять, насколько он был оправдан».