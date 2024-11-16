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Экс-глава МИД Украины рассказал, как Шольц советовался с Зеленским по поводу звонка Путину

  • 16.11.2024, 23:17
Экс-глава МИД Украины рассказал, как Шольц советовался с Зеленским по поводу звонка Путину
ОЛАФ ШОЛЬЦ

Решение немецкого канцлера имеет несколько последствий.

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что канцлер Германии Олаф Шольц несколько месяцев назад советовался с президентом Украины Владимиром Зеленским относительно уместности звонка главе Кремля Владимиру Путину.

Об этом он написал в X (Twitter), передает «Европейская правда».

По словам экс-главы МИД, несколько месяцев назад Шольц спросил у Зеленского, будет ли уместным звонок Путину.

«Зеленский выступил против этой идеи, и Шольц воздержался», – рассказал он.

Однако, как отметил Кулеба, после выборов в США Шольц, несмотря на предыдущие возражения Зеленского о целесообразности переговоров с Путиным, решил позвонить главе Кремля.

«Зеленский публично, но мягко раскритиковал его за это», – отметил он.

По мнению Кулебы, такое решение немецкого канцлера имеет несколько последствий, среди которых, в частности то, что Путин «вырвался из европейской изоляции, и Германия проложила ему путь, сразу после Венгрии2.

Кулеба обратил внимание и на то, что таким шагом Шольц ударил по репутации Германии среди украинцев.

Также экс-министр уверен, что такое решение немецкого канцлера не укрепит его имидж среди немецких избирателей.

В то же время бывший глава МИД признал, что может не знать «всех аргументов в пользу этого звонка», однако он «пытается понять, насколько он был оправдан».

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