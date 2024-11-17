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«Это ключ»: кто в команде Трампа может быть на пользу Украине

  • 17.11.2024, 3:03
«Это ключ»: кто в команде Трампа может быть на пользу Украине

Анализ политтехнолога.

Избранный президент США Дональд Трамп назначит сенатора Марка Рубио на должность государственного секретаря и поручил конгрессмену Майку Уолтцу стать советником Белого дома по национальной безопасности. Оба республиканца придерживаются агрессивных взглядов на внешнюю политику.

Они продолжают поддерживать Украину и имеют ярко выраженную антироссийскую позицию, чего не скажешь о нескольких других лицах в команде Трампа.

Политтехнолог Михаил Шейтельман сказал «24 Каналу», что Трамп будет выбирать в свою команду только сторонников его линии, которая направлена на перемирие между Украиной и Россией.

В то же время Киеву повезло, поскольку Рубио и Уолтц в течение всего времени последовательно поддерживают Украину и к тому же настроены против России. Они абсолютно антироссийские и считают Россию страной-изгоем.

- Это ключ. Потому что есть люди, которые так не считают. К примеру, назначен вместе с Илоном Маском в Департамент эффективности правительства Вивек Рамасвами, – подчеркнул Михаил Шейтельман.

Накануне издание The New York Times сообщило, что будущий президент США Дональд Трамп назначит самую молодую в истории пресс-секретаря Белого дома. Ею станет 27-летняя Каролайн Ливитт.

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