Появился неожиданный сценарий свержения Путина 17.11.2024, 8:54

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Фото: Getty Images

Главу РФ ждет тюрьма и смерть.

Диктатор РФ Владимир Путин давно стал «преступником и убийцей», заявил основатель компании Hermitage Capital Management, один из соавторов «закона Магнитского» Билл Браудер.

Как подчеркнул он в интервью Сurrenttime, Путин не заинтересован в прекращении войны с Украиной.

«Я думаю, Путин ждал избрания Дональда Трампа, чтобы действовать еще жестче. Я очень скептически отношусь к любому потенциальному окончанию войны. Я думаю, что война будет продолжаться», - предупредил бизнесмен.

По его мнению, у Путина есть очень сильный стимул вести переговоры только на своих условиях: «Потому что его способность оставаться у власти во многом основана на его способности выглядеть могущественным. И если вдруг он не получит того, чего хочет, если условия переговоров будут выглядеть его слабостью, то он рискует в конечном итоге быть свергнутым. А для Путина это смертельный риск. Если его свергнут, он сядет в тюрьму, потеряет свои деньги и умрет».

Собеседник уверен в том, что России нужно будет очиститься от режима Путина и для этого необходимо создать институты верховенства закона, права собственности.

«Но вы знаете, Россия не полностью обречена, если, например, Владимир Кара-Мурза станет следующим президентом России, я думаю, он будет управлять ею как демократией и он будет делать это правильно существует так много разных сценариев падения диктаторов», - добавил Браудер.

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