«Наденьте белье!»: в Барановичах вспыхнул скандал в процедурном кабинете 8 17.11.2024, 9:19

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Иллюстрационное фото

Конфликт закончился судом.

Больная после операции пришла на перевязку без нижнего белья. Санитарка сделала ей замечание, по ее словам — в рекомендательной форме, по словам пациентки — вызывающе. Все переросло в конфликт, который закончился вызовом милиции, составлением протокола и судом. Об этой истории «Зеркало» узнало из банка судебных решений.

Инцидент произошел днем 21 июля 2023 года в Барановичской городской больнице в хирургическом отделении. Именно здесь лежала Галина (здесь и далее имена изменены).

Около 11 часов ее пригласили на перевязку после операции, какой именно — не уточняется. В перевязочном кабинете, помимо нее, находились медсестра Лариса Николаевна и санитарка Светлана Васильевна. По словам Галины, последняя ей сделала замечание, на что она ответила, что той не следует работать в больнице, если ее раздражают подобные вещи. Галина утверждала, что после этого Светлана выразилась в ее адрес нецензурно, после чего она решила написать жалобу и спросила у санитарки, как ее фамилия и где ее бейдж.

«Она сняла с халата бейдж, бросила ей, после чего она прочла, что та является санитаркой Светланой. Она признает, что разговаривала громко, ее слышали пациенты и медперсонал, а трое врачей пригласили ее в ординаторскую, чтобы успокоить, но умысла на нарушение общественного порядка у нее не было. Она написала жалобу на имя главного врача больницы и получила ответ, что оснований для привлечения медперсонала к дисциплинарной ответственности нет», — говорилось в показаниях Галины в суде.

У медперсонала была другая версия.

Светлана Васильевна рассказала, что работает санитаркой хирургического отделения. В тот день она находилась на работе — в перевязочном кабинете, вместе с медсестрой Ларисой Николаевной. Когда на перевязку пришла Галина, санитарка помогла ей лечь на кушетку и сказала, что той можно уже надеть нижнее белье, поскольку та была без него.

По словам Светланы, Галина «стала вести себя неприлично»: в грубой форме сказала, что не желает надевать нижнее белье, обращалась к ней на «ты», говорила, что она должна уйти на пенсию, требовала назвать фамилию, после чего сорвала с халата бейдж, который крепится на магнит, прочла ее данные и бросила бейдж на стойку медсестры.

«Она была взволнована из-за вызывающего поведения пациентки, успокаивать которую пришли врачи и старшая медсестра, поскольку Галина громко кричала в коридоре, мешала другим пациентам. В этот же день она обратилась в милицию с заявлением о противоправных действиях Галины, которой она не грубила и не провоцировала на оскорбительное поведение в свой адрес», — приводятся показания санитарки в материалах дела.

Слова Светланы Васильевны подтвердила ее коллега Лариса Николаевна. По ее словам, в ходе перевязки санитарка в рекомендательной форме предложила пациентке надевать белье, на что та «очень агрессивно и громко стала грубить». Медсестра пыталась успокоить Галину, но та не реагировала, «чем потревожила ее спокойствие, что негативно отразилось на ее здоровье».

Были заслушаны и показания и старшей медсестры отделения Клавдии Вячеславовны. По ее словам, она пришла на пост медсестры в разгар конфликта, когда Галина кричала и переписывала данные с бейджа Светланы Васильевны. Старшая медсестра предложила пациентке пройти в ординаторскую, там вместе с врачами ее выслушала, предложила успокоительный препарат — но женщина отказалась.

«Послеоперационные пациенты, находившиеся в отделении, вышли из палат на крик Галины, которая нарушила установленный в хирургическом отделении больницы лечебно-охранительный режим. Медицинский персонал вел себя по отношению к пациентке корректно», — говорится в ее показаниях.

Суд решил, что показания Галины ничем не подкрепляются, а вот показания медперсонала последовательны и непротиворечивы.

Ее признали виновной по ст. 19.1 (Мелкое хулиганство) КоАП Беларуси. Суд постановил с нее взыскать штраф в размере пяти базовых величин (в настоящее время — 200 рублей).

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