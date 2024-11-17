Армия Израиля ударила по командным центрам «Хезболлы» в Бейруте 17.11.2024, 9:27

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Опубликована карта.

Вечером в субботу, 16 ноября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела четвертую серию ударов по командным центрам «Хезболлы» в районе Дахия, - ключевом оплоте террористов в Бейруте.

Об этом сообщает Telegram-канал ЦАХАЛ.

Отмечается, что в течение прошлой недели, израильские военные нанесли удары по около 50 объектам террористов в районе Дахия, откуда террористическая организация «Хезболла» продолжает планировать и осуществлять теракты против Израиля.

Перед нанесением ударов, ЦАХАЛ приняла многочисленные меры для ослабления ущерба гражданскому населению, в частности путем предварительного сбора разведывательных данных, использования воздушного наблюдения и заблаговременного предупреждения жителей в этом районе.

В израильской армии отметили, что «Хезболла» систематически размещает свою террористическую инфраструктуру среди гражданского населения Ливана, цинично используя его как живой щит.

В качестве примера, военные обнародовали карту расположения командного пункта террористов между университетом, мечетью и школой в районе Дахия в Бейруте.

Кроме того, в ЦАХАЛ отметили, что по состоянию на 23:30 вечера субботы, 16 ноября, территорию Израиля из Ливана пересекли около 80 снарядов, выпущенных террористами.

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