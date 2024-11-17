Лавров превратился в Эллочку-людоедку Телеграм-канал «СерпомПо»

17.11.2024, 9:42

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«Скрепная» дипломатия пробила очередное дно.

Язык «нашей» скрепной «дипломатии» - отдельное явление. Он совершенно соответствует сути того, что «дипломаты» творят, такой же уродливый, как их дела.

Из заявления путинского МИДа мы узнали, что на форуме ОБСЕ, где председательствует Дания, на трибуну был приглашен представитель Украины, который, разумеется, ничего хорошего о действиях властей РФ не сказал.

Это суть дела. Дальше ругательный словарь «нашей» коллективной «дипломатической» Эллочки-людоедки. Выражения можно составить в любом порядке, применить к чему угодно.

«По вине «коллективного Запада» существенно деградировала ситуация», «резко снизился переговорный потенциал площадки», «старались поставить на антироссийские рельсы», «обстановка чудовищно усугубилась», «ангажировано выступающий с антироссийской позиции, поспешил вытащить на трибуну представителей киевского режима», «с новой силой зазвучал язык вражды и ненависти, полились призывы к «наказанию» руководства России, что датский посол открыто назвал «источником для вдохновения», «поведение получило надлежащий отпор с российской стороны», «пытаясь спасти лицо», «вразрез со всеми приличиями и действующими правилами», «попыталось навязать», «нелегитимные сборища», «своими вопиющими и безответственными шагами», «искаженное русофобией «лицо» датской дипломатии свидетельствует о ее тотальной деградации».

Давайте, лавровцы, к сути дела. Как вы думаете: накажут или нет? Были исторические прецеденты? Мы так понимаем, что были. Много лет вы советовали читать материалы Нюрнбергского процесса. Мы прочитали. Там наказали. Как будет в этот раз?

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