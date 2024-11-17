Польша подняла боевую авиацию из-за ракетной атаки РФ по Украине 17.11.2024, 9:59

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ПВО также приведена в состояние высокой готовности.

В связи с масштабным ракетным обстрелом России территории Украины, военное командование Республики Польша подняло в воздух отечественную и союзническую авиацию.

Об этом сообщает Оперативное командование польской армии в соцсети Х.

Отмечается, что из-за массированного нападения Российской Федерации, которая наносит удары крылатыми, баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по объектам, расположенным, в частности, на западе Украины, началась операция польской и союзнической авиации в польском воздушном пространстве.

«В соответствии с действующими процедурами, Оперативный командующий Группы вооруженных сил (ГВС) активизировал все имеющиеся в его распоряжении силы и средства, подняты на дежурство очередные пары истребителей, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние высокой готовности», - отмечается в сообщении.

Принятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с угрожающими районами.

Оперативное командование ГЗС осуществляет мониторинг текущей ситуации, а подчиненные силы и средства находятся в полной готовности к немедленному реагированию.

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